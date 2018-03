Un tribunal escocés accede a analizar si Reino Unido puede dar marcha atrás al Brexit

Publicado 20/03/2018 15:44:24 CET

EDIMBURGO, 20 Mar. (Reuters/EP) -

Un grupo de detractores del Brexit ha logrado que el principal tribunal de Escocia analice si las autoridades de Reino Unido pueden dar marcha atrás de forma unilateral al proceso de salida de la Unión Europea si estiman que el acuerdo alcanzado por las dos partes no es favorable.

El grupo de demandantes, dentro del cual figuran varios diputados escoceses europeístas, aspira a llegar en última instancia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que este órgano aclare si Reino Unido puede revertir su decisión de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Los demandantes sostienen que, una vez que se hayan negociado los términos del Brexit, el Parlamento británico debería tener la última palabra, por lo que quieren que antes de llegar a este hipotético caso estén claras todas las implicaciones legales de un posible 'no'.

A pesar de que una corte de Escocia rechazó una petición para analizar estas dudas, el máximo tribunal de dicho territorio ha accedido a revisarlas en profundidad. En este sentido, ha argumentado que se trata de una cuestión importante en la que es necesario escuchar los argumentos a favor y en contra.

El Gobierno de Theresa May sostiene que la cuestión de si el país puede parar el Brexit o no por su cuenta es irrelevante, en la medida en que la cuestión ya fue objeto de referéndum en 2016 y no hay planes de celebrar una segunda consulta. Además, tanto el Partido Conservador como el Laborista parecen decididos a llegar hasta el final.