Trudeau no cree que Trump saque a EEUU del NAFTA

Publicado 31/01/2018 17:55:16 CET

OTTAWA, 31 Ene. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dicho este miércoles que no cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, vaya a retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) pese a las diferencias respecto a cómo modernizar el tratado comercial.

Los comentarios de Trudeau están entre los más positivos de cualquier funcionario canadiense desde el inicio de las conversaciones el año pasado para modernizar el tratado de 1,2 billones de dólares, al que Trump califica como un desastre para Estados Unidos.

"Es obvio que sería malo si lo cancelamos, por eso no creo que el presidente (Trump) vaya a cancelarlo", ha señalado Trudeau en una entrevista concedida a la cadena CBC grabada el martes y que la cadena comenzó a divulgar el miércoles.

Trudeau también ha indicado que Canadá tiene varios planes de contingencia en caso de que Washington anuncie su salida del NAFTA. El Gobierno de Trump demanda grandes cambios al acuerdo, lo que ha causado tensiones con Canadá y México.

El representante comercial estadounidense rechazó el lunes en Montreal propuestas para desbloquear las negociaciones. Los ministros de Exteriores de los tres países se reunirán en Ciudad de México el viernes para analizar las negociaciones del NAFTA y otros asuntos, ha anunciado el Gobierno canadiense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la ministra canadiense, Chrystia Freeland, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, también hablarán sobre la migración irregular y la crisis en Venezuela, ha precisado Ottawa en un comunicado.

Al ser consultado sobre los planes de contingencia, Trudeau ha aclarado que Canadá no solo tiene "un plan B, tenemos un plan C y D y E y F". El mandatario, que no ha dado más detalles, ha destacado que "uno de los peligros es caer en cuestiones hipotéticas".