Trump acusa a Putin y a Irán de apoyar al "animal" de Al Assad y pide verificar el ataque químico en Duma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este domingo el "insensato" ataque químico ocurrido en la localidad siria de Duma, acusado al Ejército sirio de impedir una verificación del suceso, y por último señalado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a Irán por "apoyar al animal de Bashar al Assad", su homólogo sirio.

"Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un insensato ataque químico en Siria. El área de la atrocidad está cerrada y rodeada por el Ejército sirio, haciéndola completamente inaccesible para el mundo exterior", ha denunciado Trump en su cuenta de Twitter.

"El presidente (Vladimir) Putin, Rusia e Irán son los responsables de apoyar a Al Assad 'El Animal'. Va a pagar un alto precio. Hay que abrir inmediatamente la zona para verificar y para que entre la ayuda médica. Esto es otro desastre humanitario sin razón alguna. ¡ENFERMO!", ha escrito.

Trump también ha tenido duras palabras para su predecesor, Barack Obama. "Si el presidente Obama hubiera marcado la línea roja en la arena, ¡el desastre sirio habría terminado hace mucho tiempo! ¡Al Assad 'El Animal' habría sido historia!", ha escrito.

NO SE DESCARTA NINGUNA OPCIÓN

La Casa Blanca no descarta recurrir a represalias militares contra el Gobierno sirio, según ha declarado el asesor del presidente de EEUU para seguridad y lucha antiterrorista, Thomas Bossert.

"No descartaría nada, son fotos terribles, estamos investigando el ataque de ayer, el Departamento de Estado ha emitido ya un comunicado, altos miembros del Gabinete del presidente lo discuten han discutido con él y entre sí durante toda la pasada tarde y esta mañana", ha hecho saber Bossert.

