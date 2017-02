Trump advierte de que los "filtradores" pagarán "un alto precio"

Actualizado 16/02/2017 18:29:24 CET

WASHINGTON, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que los "filtradores" que divulgan información secreta pagarán "un alto precio" por sus actos, poco después de cargar de nuevo contra los "falsos medios que se inventan historias y fuentes".

"Las filtraciones, incluso de información clasificada, han sido un gran problema en Washington durante años", ha criticado Trump desde su cuenta de Twitter, en aparente respuesta a las informaciones divulgadas sobre los supuestos acercamientos a Rusia.

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

El mandatario ha celebrado en otro mensaje que "el foco se ponga finalmente en los filtradores de poca monta" y ha prometido localizarlos. En un encuentro posterior con congresistas en la Casa Blanca, ha insistido en la misma idea: "Vamos a encontrar a los filtradores. Van a pagar un alto precio por las filtraciones".

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

Trump ha tachado de "inventadas" las informaciones sobre Rusia, "falsas noticias" que, en su opinión, intentan ocultar que los demócratas "perdieron las elecciones" del 8 de noviembre.