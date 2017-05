Trump afirma que se reuniría con Kim Jong Un "en las circunstancias adecuadas"

Publicado 01/05/2017 20:36:18 CET

NUEVA YORK, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que estaría dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, si se dan las "circunstancias adecuadas" y si sirviera para rebajar la tensión actual en la península de Corea.

"Si fuera apropiado que me reuniera con él, lo haría sin dudarlo. Sería un honor hacerlo", ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena Bloomberg. "Muchos políticos no lo dirían jamás, pero yo le digo que en las circunstancias adecuadas, me reuniría con él", ha apuntado.

Rápidamente, la Casa Blanca ha matizado que Corea del Norte debería cumplir multitud de condiciones antes de que se pudiera contemplar siquiera una reunión entre Kim y Trump.

"Es evidente que las condiciones no se dan ahora mismo", ha afirmado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en declaraciones a la prensa. Además, Spicer ha señalado además que Corea del Norte debería rebajar "de impediato" su comportamiento "provocador".

Ningún presidente estadounidense ha mantenido contacto directo con el régimen norcoreano y las relaciones están bajo mínimos desde que se firmó el armisticio que puso fin en 1953 a la Guerra de Corea. Tampoco Kim Jong Un se ha reunido con ningún dirigente extranjero desde que asumió la dirección del país en 2011 y ni siquiera ha salido del país.