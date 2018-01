Trump agradece en broma a los demócratas "el regalo" de parar el Gobierno por su primer año como presidente

Actualizado 20/01/2018 12:52:31 CET

NUEVA YORK, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado este sábado a los demócratas de la declaración de paralización del Gobierno federal, agradeciendo en broma a sus rivales "el regalo".

"Este es el Primer Aniversario de mi Presidencia y los demócratas querían hacerme un bonito regalo", ha escrito Trump en Twitter.

En un mensaje inmediatamente anterior, Trump ha acusado al partido Demócrata de estar "mucho más preocupados con los inmigrantes ilegales que con nuestros excelentes militares o la seguridad en nuestra peligrosa frontera sur".

"Podrían haber cerrado fácilmente un acuerdo pero decidieron jugar a la política de cerrar el Gobierno", ha añadido el mandatario.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!