Trump amenaza con anular el nuevo acuerdo comercial con México si el Congreso "interfiere"

Actualizado 01/09/2018 18:11:43 CET

NUEVA YORK, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado este sábado con anular el nuevo acuerdo comercial pactado ya con México si el Congreso "interfiere" en las negociaciones para la inclusión de Canadá. En ese sentido, ha argumentado que no hay "necesidad política" de mantener a Canadá en el pacto que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA).

"No hay necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo NAFTA. Si no conseguimos un acuerdo justo para Estados Unidos tras décadas de abusos, Canadá se quedará fuera. El Congreso no debe interferir con estas negociaciones o de lo contrario sencillamente terminaré con el NAFTA por completo y estaremos mucho mejor", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de septiembre de 2018

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en un mensaje posterior también publicado en Twitter que "el NAFTA es uno de los PEORES acuerdos comerciales de la historia".

....Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA - should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de septiembre de 2018

"Estados Unidos ha perdido miles de negocios y millones de puestos de trabajo. Estamos mucho mejor que con el NAFTA, que nunca debería de haberse firmado. Ni siquiera se tenía en cuenta el IVA. ¡O hay un nuevo acuerdo a volvemos a antes del NAFTA!", ha apostillado.

Canadá, Estados Unidos y México han enfatizado la importancia del TLCAN, que apuntala un comercio regional de 1,2 billones de dólares. El acuerdo bilateral anunciado por Estados Unidos y México el lunes 27 de agosto allanó el camino para que Canadá se incorporara a las conversaciones, pero la negociación es compleja y los plazos son cortos para permitir una aprobación antes del fin de mandato del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.