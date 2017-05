Trump amenaza a Comey para que no filtre informaciones a la prensa

Actualizado 12/05/2017 15:01:05 CET

NUEVA YORK, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado implícitamente este viernes al ex director del FBI, James Comey, si comienza a "filtrar informaciones a la prensa", según acaba de publicar el mandatario en su cuenta de Twitter.

"¡James Comey ya puede ir deseando que no existan 'cintas' de nuestras conversaciones antes de que comience a filtrar cosas a la prensa!", ha escrito Trump en su prolífica cuenta de Twitter.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!