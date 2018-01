Trump asegura que negó el acceso a la Casa Blanca y que "nunca habló" con el autor del "falso libro" sobre él

Actualizado 05/01/2018 10:21:54 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que negó el acceso a la Casa Blanca a Michael Wolff, autor del "falso libro" 'Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump', recalcando que "nunca habló con él" para la redacción del mismo.

"No he autorizado el acceso a la Casa Blanca (y de hecho lo he rechazado muchas veces) al autor del libro falso. Nunca hablé con él para el libro, lleno de mentiras, distorsiones y fuentes que no existen", ha subrayado.

"Mirad el pasado de este señor y mirad lo que le pasa a él y al descuidado de Steve", ha remachado en su 'tuit', en referencia a su exjefe de campaña Steve Bannon.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!