Trump avisa a Peña Nieto: "Si México no paga el muro, sería mejor cancelar el encuentro"

Actualizado 26/01/2017 16:14:45 CET

WASHINGTON, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que "si México no está dispuesto a pagar el muro" en la frontera común, "sería mejor cancelar el encuentro", en alusión a la reunión prevista el 31 de enero con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto.

Trump ha recordado que "Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60.000 millones de dólares", en una serie de mensajes en Twitter con los que ha criticado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ha sido "desequilibrio desde el principio".

Según el mandatario norteamericano, por el camino se han pedido "cifras masivas de empleos y empresas".

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.