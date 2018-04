Trump carga en Twitter contra el ex director del FBI por compararle en su libro con un mafioso

Actualizado 13/04/2018 15:32:20 CET

NUEVA YORK, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado al ex director del FBI, James Comey, de "mentiroso demostrado", "topo" y "caradura", después de que su antiguo subordinado, a quien despidió el pasado mes de mayo, le describiera en su nuevo libro como un "mafioso".

"James Comey es un TOPO Y MENTIROSO demostrado. Prácticamente todos en Washington pensaban que tenía que despedirlo por el terrible trabajo que hacía hasta que, de hecho, fue despedido", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter tras conocer el contenido de 'A Higher Loyalty', el libro de Comey, que será publicado el próximo 17 de abril.

"El circulo silencioso de asentimiento. El jefe al completo control. Los juramentos de lealtad. La concepción del mundo del 'nosotros contra ellos'. La mentira por encima todas las cosas, grandes y pequeñas, al servicio de algún código de lealtad que pone a la organización por encima de la moralidad y de la verdad", escribe Comey sobre un conjunto de factores que le retrotrajeron a su "carrera como fiscal contra la Mafia" en Nueva York.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....