Trump celebra la victoria de López Obrador y asegura que aún hay mucho que hacer por México y EEUU

Actualizado 02/07/2018 8:22:29 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este domingo al candidato izquierdista a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, que se habría hecho con la victoria, según los resultados preliminares, y ha asegurado que aún hay mucho que hacer por ambos países.

"Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Estoy deseando trabajar con él. ¡Aún hay mucho que hacer en beneficio de ambos, Estados Unidos y México!", ha manifestado el magnate neoyorquino en su cuenta de Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!