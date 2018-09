Trump da las gracias a Kim por decir que mantiene "intacta" su confianza en él y promete trabajar para un acuerdo

Actualizado 06/09/2018 13:44:59 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido este jueves las declaraciones del líder norcoreano, Kim Jong Un, en las que aseguró que mantiene "intacta" su confianza en él y ha reiterado que trabajará para lograr un acuerdo.

"Kim Jong Un proclama una 'fe inquebrantable en el presidente Trump'. Gracias, presidente Kim. ¡Lo conseguiremos juntos!", ha manifestado el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Las declaraciones de Kim fueron desveladas el miércoles por la prensa surcoreana tras un encuentro en Pyongyang entre el líder norcoreano y una delegación de alto nivel del Gobierno de Corea del Sur.

Durante la misma, el enviado especial de la Presidencia de Corea del Sur para Corea del Norte entregó a Kim una carta redactada por el presidente surcoreano, Moon Jae In, en el marco de una cumbre para abordar las vías para avanzar en el acercamiento de los últimos meses entre ambos países.

Posteriormente, se confirmó que ambos países habían acordado celebrar una nueva cumbre entre Kim y Moon entre los días 18 y 20 de septiembre con el objetivo de abordar "medidas prácticas" que lleven a la desnuclearización de la península de Corea.

El enviado, Chung Eui Yong, director de la oficina de Seguridad Nacional en la Casa Azul, agregó que Kim insistió durante el encuentro en que espera lograr la desnuclearización de la península durante el primer mandato de Trump, que finaliza en 2021.

Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together!