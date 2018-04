Trump desvela que EEUU mantiene conversaciones directas con Corea del Norte para preparar su cumbre con Kim

Publicado 17/04/2018 23:25:22 CET

PALM BEACH (ESTADOS UNIDOS), 17 Abr. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado este martes que su Gobierno mantiene conversaciones directas en "niveles extremadamente altos" con Corea del Norte para preparar su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

"Hemos tenido conversaciones directas a niveles muy altos, extremadamente altos, con Corea del Norte. Y realmente creo que (...) van a pasar cosas buenas. Veremos qué pasa (...) porque al final lo que cuenta es el resultado, no el hecho de que pensemos en tener una reunión o el tenerla", ha dicho.

Asimismo, ha reconocido que es posible que los esfuerzos para preparar la reunión no sean suficientes. "Puede que las cosas no salgan bien y no tengamos la reunión y tengamos que mantener la posición dura que hemos tomado", ha señalado.

En unas declaraciones previas a su reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el mandatario estadounidense ha señalado que Washington sopesa cinco sedes para el encuentro, que podría tener lugar a finales de mayo o principios de junio.

Trump ha resaltado que ninguna de esas localizaciones se encuentra en Estados Unidos, sin dar detalles acerca de las personas involucradas en estos contactos con Pyongyang.

Por su parte, Abe ha manifestado que a Japón le gustaría que Corea del Norte acuerde una desnuclearización completa y verificable, al tiempo que ha destacado Trump ha mostrado "coraje" al tratar de acordar una reunión con Kim.