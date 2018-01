Trump dice que no quería ofender a Reino Unido al compartir vídeos de extrema derecha en Twitter

Actualizado 26/01/2018 13:39:34 CET

LONDRES, 26 Ene. (Reuters/EP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que no tenía la intención de ofender a Reino Unido cuando compartió vídeos antimusulmanes en Twitter el pasado noviembre, unos vídeos que habían sido difundidos por el líder de un grupo menor de extrema derecha.

En una entrevista concedida a la cadena británica ITV, Trump ha dicho que no sabía nada del grupo y que el hecho de reituitear el mensaje no conllevaba que estuviese de acuerdo y ha subrayado que es "la persona menos racista con la que nadie se va a encontrar ".

El retuit provocó una ola de protestas desde Reino Unido y empujó al inquilino de la Casa Blanca a entrar en una disputa pública con la primera ministra británica, Theresa May, que le criticó por haber compartido ese vídeo.

El presidente estadounidense ha subrayado que pedirá perdón si resulta que los miembros del grupo son racistas. "Lo que es justo, es justo. Si me dice usted que son gente horrible, gente horrible y racista, pediría perdón si es lo que quiere que haga", ha afirmado Trump. "No sé nada de ellos. No quiero que se me relacione con esa gente, me está hablando usted de ese grupo porque no sé nada de ellos", ha añadido el dirigente.

Trump ha subrayado que no quería causar ningún tipo de dificultad a Reino Unido, un país que le gusta mucho. El mandatario estadounidense también ha hablado sobre Theresa May. "Le puedo decir que mantengo una relación muy buena con vuestra 'premier'. Está haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos una relación extremadamente buena, aunque mucha gente diga lo contrario", ha señalado.

"La apoyo, apoyo muchas de las cosas que está haciendo y mucho de lo que de lo que dice. Os apoyo mucho, militarmente hablando. Os defenderemos si pasa cualquier cosa, aunque esperemos que no pase. Soy un enorme defensor de Reino Unido", ha concluido Trump.