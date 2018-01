Trump esquiva la ruptura del acuerdo nuclear pero avisa: "Es la última oportunidad"

Actualizado 12/01/2018 21:01:40 CET

El presidente pide una renegociación del pacto de 2015 para arreglar sus "terribles defectos"

WASHINGTON, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido prorrogar la moratoria sobre las sanciones impuestas contra Irán por su programa nuclear, lo que 'de facto' implica acatar los compromisos suscritos en el acuerdo de 2015, pero ha advertido de que "es la última oportunidad" que concede a este pacto.

Trump ha confirmado este viernes la congelación de las principales sanciones contra la República Islámica, aunque ha dejado claro que es "la última" prórroga que dictará. En este sentido, el presidente estaría decidido a romper definitivamente el acuerdo nuclear si no se producen avances en los próximos meses.

Así, ha criticado que su predecesor, Barack Obama, "hiciese la vista gorda" con las actividades iraníes y accediese "tontamente" a retirar "contundentes" sanciones multilaterales a cambio de un acuerdo que considera "débil". Para Trump, la actual redacción incluye "terribles defectos" que no eliminan por completo la amenaza que representa "el principal país patrocinador del terrorismo" del mundo.

"El enorme alivio financiero que recibió el régimen iraní gracias a este acuerdo --acceso a más de 100.000 millones de dólares, entre ellos 1.800 millones en efectivo-- no se ha usado para mejorar la vida del pueblo iraní", ha lamentado. "El pueblo iraní lo sabe y es una de las razones por las que muchas personas salieron a las calles para expresar su enfado", ha apostillado, en alusión a la reciente ola de protestas.

El presidente ha instado a sus socios internacionales --con una alusión explícita a los europeos-- a renegociar el acuerdo para incluir nuevos requisitos que, en caso de incumplimiento, activarían de nuevo los castigos paralizados. "Si Irán no cumple algunas de estas provisiones, se reanudarían automáticamente las sanciones nucleares", ha advertido.

Trump ha reclamado a la República Islámica que permita "las inspecciones inmediatas de todas las instalaciones" y ha pedido garantías de que el país "nunca estará ni siquiera cerca de poseer un arma nuclear". Este último punto pasa también por eliminar la "fecha de caducidad" de los compromisos, de tal forma que sean "para siempre" y no solo por diez años.

El cuarto punto planteado por Trump incluye deberes a nivel interno, ya que quiere que las leyes estipulen expresamente "por primera vez" que los programas relativos a la industria nuclear y a los misiles de largo alcance son "inseparables", lo que en la práctica implicaría también sanciones en caso de que Teherán lleve a cabo pruebas de misiles.

"Es la última oportunidad", ha subrayado Trump, que ha amenazado con romper el acuerdo "inmediatamente" en el momento en el que perciba que no es posible la reforma que él propone. "Nadie debería dudar de mi palabra. Dije que no certificaría el acuerdo nuclear y no lo hice", ha recordado el mandatario norteamericano.

Trump ha asegurado, por tanto, que tomará medidas "si otros países no actúan durante este tiempo" y ha avisado de que los gobiernos que opten por no colaborar con Washington "se estarían posicionando del lado de las ambiciones nucleares del régimen iraní y en contra del pueblo de Irán y de las naciones pacíficas del mundo".

MÁS SANCIONES

La Administración ha hecho coincidir el esperado anuncio con otra ola de sanciones contra 14 individuos y entidades de Irán por incurrir en violaciones de Derechos Humanos o actos de censura o por tener relaciones con organizaciones vinculadas a la carrera armamentística iraní. Desde octubre, Estados Unidos ha sancionado a "casi 100 individuos y entidades", ha destacado Trump en su nota.

Entre los últimos nombres incluidos en la 'lista negra' de Washington destaca el del presidente del Tribunal Supremo, el ayatolá Sadeq Larijani, considerado un cercano aliado del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y "responsable de ordenar, controlar o dirigir la comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos".

El Tesoro norteamericano considera que Larijani, como máxima autoridad judicial, es el último responsable administrativo de una batería de sentencias que "contravienen las obligaciones internacionales" y que incluyen la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos siendo menores, así como de "las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes" infligidos a presos.

El Gobierno de Trump también ha sancionado a la prisión Rajaee Shahr y a su actual responsable, Gholmreza Ziaie, por los abusos que se habrían cometido en estas instalaciones.

Los castigos se dirigen también contra varias entidades iraníes vinculadas a Internet, entre ellas la unidad de ciberdefensa de la Guardia Revolucionaria, y dos firmas de aviación que suministrarían servicios clave a Teherán, según la nota difundida por el Departamento del Tesoro.

Las sanciones no se limitan a individuos y entidades iraníes, sino que en dicho comunicado se cuelan una empresa malasia y un ciudadano chino, Shi Yuhua, acusado de trabajar para Wuhan Sanjiang Import and Export, una empresa que ya figuraba en la 'lista negra' por hacer negocios con una firma iraní controlada por el Ejército. La vertiente china incluye también a la empresa Bochuang Ceramic.

EEUU "NO SE QUEDARÁ PARADO"

El secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, ha advertido de que "Estados Unidos no se quedará parado mientras el régimen iraní sigue perpetrando abusos de los Derechos Humanos e injusticias". Mnuchin ha recriminado al régimen de los ayatolás el "terrible mal trato a sus ciudadanos", lo que pasa por detener a quienes se manifiestan pacíficamente y censurar la disidencia.

"También nos dirigimos contra el programa de misiles balísticos de Irán y las actividades desestabilizadoras, que (Teherán) sigue anteponiendo el bienestar del pueblo iraní", ha subrayado Mnuchin.