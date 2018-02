Trump firma "a la fuerza" los presupuestos y el aumento del gasto por la "falta de republicanos" en el Congreso

Actualizado 09/02/2018 16:01:38 CET

NUEVA YORK, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes la nueva partida de presupuestos federales y el incremento de gasto público en 300.000 millones de dólares aprobados esta mañana, un aumento que dice haber aceptado "a la fuerza" por la falta de presencia republicana en el Congreso de Estados Unidos, a pesar de que tienen mayoría en ambas cámaras.

"Sin más republicanos en el Congreso, nos hemos visto obligados a incrementar el gasto en cosas que no queremos para, tras muchos años de padecimientos, ocuparnos de nuestro Ejército", ha escrito Trump en Twitter tras conocer que el aumento del gasto irá destinado en parte a programas militares --aproximadamente unos 80.000 millones al año hasta 2020--.

"Por desgracia, hemos necesitado de votos demócratas para la aprobación. ¡Tenemos que elegir más republicanos en 2018!", ha escrito en referencia a las próximas elecciones legislativas de noviembre de este año.

Trump ha insistido, con esta firma, que "el Ejército será ahora más fuerte que nunca". "Amamos a nuestro Ejército y les daremos de todo y más. Es la primera vez que algo así ha ocurrido en mucho tiempo. También significa ¡TRABAJOS, TRABAJOS, TRABAJOS!", ha añadido.

El acuerdo, alcanzado bajo consenso entre los partidos Demócrata y Republicano, no es definitivo. En realidad, lo que hace es conceder una prórroga a los legisladores hasta el próximo 23 de marzo para que asienten los presupuestos definitivos. En realidad, se trata de la quinta ampliación temporal desde que comenzó el año fiscal el 1 de octubre de 2017.

El problema reside en que la ampliación del gasto público es una especie de decisión que contraviene los principios del partido Republicano, conocido por su austeridad fiscal. Bajo Trump, los republicanos han acabado expandiendo el déficit público y sus 20 billones de dólares de deuda nacional, sin mencionar la aprobación de su reforma fiscal, que añadirá a esa cifra un billón y medio más de dólares durante los próximos 10 años.

Con el incremento adicional de 300.000 millones aprobado este viernes, el déficit anual superará el billón de dólares en 2019, según el grupo de estudios independiente Comité por un Presupuesto Federal Responsable. Por contra, incrementará en 165.000 millones el gasto adicional en defensa durante los próximos dos años, validando las promesas electorales de Trump en favor de un incremento del presupuesto militar.

El presidente de Estados Unidos también ha prometido, no obstante, abrir un debate particular con los demócratas sobre el futuro de los inmigrantes ilegales denominados como "Dreamers", llegados de jóvenes al país hace décadas y que ahora han establecido familia allí.

La ayuda a estos inmigrantes ha condicionado enormemente estos nuevos presupuestos y, a pesar de que el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no se ha pronunciado en los últimos días sobre la reapertura de estas conversaciones, Trump ha asegurado este viernes en Twitter que "las negociaciones comienzan ya".