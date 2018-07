Trump mantendrá reuniones bilaterales con Merkel y Macron en la cumbre de líderes de la OTAN

Publicado 11/07/2018 13:02:02 CET

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá este miércoles una reunión bilateral con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN en Bruselas, y posteriormente se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, según ha confirmado la Casa Blanca.

El encuentro con Merkel se produce tras los reproches que el mandatario estadounidense ha vertido sobre Alemania a primera hora de este miércoles por el cierre de un "acuerdo de gas" entre Berlín y Moscú, por el cual el gasoducto Nord Stream II transportará el gas desde Rusia a Alemania y otros países europeos a través del mar Báltico.

Trump ha dicho, concretamente, que Alemania es "cautiva" de Moscú ya que "entre el 60 y el 70 por ciento de la energía" que necesitará el país procederá de Rusia a través del nuevo gasoducto, algo que es "inapropiado" porque Estados Unidos "se supone que protege" a Alemania de la supuesta amenaza rusa.

Por otro lado, el mandatario norteamericano ha recordado el compromiso de los países aliados, y en concreto de Alemania, de llegar al 2 por ciento de gasto militar en el PIB en el año 2030, al ser este uno de los temas que tratarán los líderes en profundidad durante la cumbre.

"Alemania es un país rico. Ellos hablan de que podrían incrementar (el gasto militar) un poco hasta 2030, pero podrían incrementarlo mañana, inmediatamente, y que no suponga un problema. No creo que sea justo para Estados Unidos por lo que tendremos que hacer algo, no vamos a aguantar esto, no podemos hacerlo", ha advertido el presidente estadounidense.

La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, ha respondido al presidente de Estados Unidos de que "Alemania no es prisionera de Rusia" tras las acusaciones en este sentido realizadas por el mandatario momentos antes al comienzo de la cumbre de la OTAN.

"Tenemos muchos asuntos con Rusia, no hay ninguna duda", ha explicado la alemana en uno de los eventos paralelos al encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, pero ha considerado que se debería "mantener la comunicación entre países aliados y oponentes sin hacer preguntas".