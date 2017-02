Trump pide a Venezuela que libere a Leopoldo López

Actualizado 16/02/2017 8:17:10 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este miércoles al Gobierno de Venezuela que libere al líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, tras casi tres años encarcelado.

Trump ha hecho este llamamiento tras un encuentro celebrado entre el estadounidense y la esposa de López, Lilian Tintori, en el que también ha participado el senador de origen cubano Marco Rubio.

"Venezuela debería permitir a Leopoldo López, preso político y marido de Lilian Tintori, salir de prisión inmediatamente", ha señalado a través de un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio ) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

Por su parte, Tintori ha agradecido a Trump y a su vicepresidente, Mike Pence, por "apoyar al pueblo venezolano" y sus "aspiraciones para restablecer" la democracia en el país.

Thank you @realDonaldTrump and @MikePenceVP for standing with the Venezuelan people & our aspirations to restore democracy to our country. https://t.co/n3MqGQy3LI