Trump, satisfecho con el compromiso de los aliados de aumentar el gasto en defensa

Actualizado 12/07/2018 15:33:25 CET

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha tomado como una victoria personal que los líderes de la OTAN hayan acordado aumentar el gasto en defensa y ha asegurado que ahora la Alianza "es más fuerte que hace dos días".

"Estados Unidos no era tratado de forma justa, pero ahora hemos aumentado el compromiso", ha celebrado el norteamericano, que se ha mostrado plenamente convencido de que todos los países conseguirán en pocos años alcanzar la meta que se pusieron en 2014 para acabar con la tendencia a la baja en los presupuestos de defensa. Además, cree que será posible terminar duplicando este compromiso.

"Ahora las cifras van como un cohete", ha señalado en referencia a la tendencia al alza que mantiene el gasto en defensa durante los últimos cuatro años, revirtiendo así los recortes que caracterizaron al periodo de crisis económicas y que se iniciaron ya con el fin de la Guerra Fría.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que "el mensaje claro de Trump ha tenido impacto" y ha señalado que desde que el estadounidense asumió el poder los aliados europeos y Canadá han aumentado los fondos para defensa en 41.000 millones de dólares.

Por su parte, Trump ha alabado la labor del noruego al frente de la organización y ha asegurado a los periodistas que "Stoltenberg me ha dado las gracias" por la presión ejercida sobre sus colegas.

En rueda de prensa, el secretario general ha destacado que los aliados "han entendido la urgencia por gastar más" en defensa gracias a esta insistencia y ha coincidido con el mandatario estadounidense en que la Alianza sale fortalecida, ya que "las diferencias nos hacen más fuertes y comprometidos con la seguridad".

Aunque el presidente de Estados Unidos ha reiterado que "la OTAN es más beneficiosa para Europa que para Estados Unidos", el líder de la Alianza Atlántica ha recalcado que "es una fuerza multiplicadora" para el país norteamericano.

TRUMP MARCA LA AGENDA

El inquilino de la Casa Blanca tenía claro su objetivo desde hace días cuando comenzó a apremiar a sus colegas vía postal para que cumpliesen su compromiso de dedicar el 2 por ciento a defensa para 2024.

Los países miembro ya acordaron este miércoles aumentar el gasto militar con la intención de llegar a la meta acordada, aunque no se trata de un objetivo legal vinculante sino una directriz política, como insisten fuentes europeas. Ahora el presidente de Estados Unidos, tras obligar a retomar el tema en esta segunda jornada, parece haber recibido con más agrado los compromisos de los gobiernos.

Durante los dos días de cumbre, no ha cejado en sus reclamaciones hasta el punto de forzar una reunión no prevista sobre este asunto tras el debate con Georgia y Ucrania. "Les dije que estaría muy descontento si no aumentaban su compromiso", ha asegurado Trump, que ha señalado durante su intervención de este jueves a España, Bélgica y Alemania, como países que pueden hacer más esfuerzos presupuestarios.

En concreto, ha centrado sus ataques en Alemania, a la que ha reprochado en varias ocasiones su dependencia energética de Rusia, mientras "Estados Unidos paga su protección". Este jueves en rueda de prensa, ha insistido en que no le gusta el proyecto del gasoducto Nordstream 2, y se ha jactado de haber sido el único en poner esa cuestión sobre la mesa.

No obstante, ha destacado también la buena relación que le une a Berlín, como ya hizo tras la reunión bilateral que mantuvo con la canciller alemana, Angela Merkel, a la que, sin embargo, se ha dirigido este jueves en un tono más duro para exigirle cumplir con los objetivos.

Según ha señalado, "desde Reagan a Obama" nadie había hecho nada mientras Estados Unidos pagaba alrededor del 90 por ciento de las contribuciones a la Alianza. "Es lo mejor que se ha hecho nunca. La OTAN no era justa", ha reiterado.

Asimismo, Trump ha afirmado que podría haber amenazado con abandonar la Alianza para conseguir que accedieran a sus peticiones, "pero no ha sido necesario".