Trump se siente víctima de "la mayor caza de brujas" contra un político en la historia de EEUU

Actualizado 18/05/2017 14:48:36 CET

WASHINGTON, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este jueves que es víctima de "la mayor caza de brujas" que se ha puesto en marcha en la historia del país contra un personaje político, en alusión a las investigaciones llevadas a cabo por las propias agencias norteamericanas sobre sus presuntos vínculos con el Kremlin.

"Esta es la mayor caza de brujas contra un político en la historia estadounidense", ha escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter. "Con la cantidad de actos ilegales que tuvieron lugar en la campaña de (Hillary) Clinton y en la Administración de (Barack) Obama, nunca hubo un consejo especial", ha destacado.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!