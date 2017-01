Trump sugiere que las agencias de Inteligencia han creado "noticias falsas" contra él

Actualizado 11/01/2017 18:55:25 CET

El presidente electo reconoce los ciberataques lanzados por Rusia y rehúsa confirmar un acercamiento a Putin

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado las "noticias falsas" publicadas en las últimas horas sobre él y ha deslizado que, "quizás", la información sobre el supuesto chantaje de Rusia ha procedido de los servicios de Inteligencia norteamericanos.

Trump ha dicho que las informaciones "no tienen sentido" y, por este motivo, ha asegurado que "es algo que no se tendría que haber escrito nunca". En este sentido, ha asegurado que es una "mancha" en el historial de cadenas como CNN y ha achacado la publicación a "gente enferma".

Trump, de hecho, se ha llegado a enfrentar verbalmente con el periodista de la CNN presente en la sala y ha amenazado con "consecuencias" al portal Buzfeed, donde también se publicó la supuesta existencia de documentos comprometedores.

El magnate neoyorquino, que ha comparecido en una esperada rueda de prensa, ha declarado que si Moscú tuviese algo contra él lo publicaría, al igual que se han divulgado los documentos interceptados en los ciberataques contra el Partido Demócrata y su última candidata presidencial, Hillary Clinton.

Trump ha recordado que visitó hace años Rusia y ha explicado que, como persona conocida, tiene siempre "mucho cuidado" y está rodeado de guardaespaldas. El mandatario electo ha añadido que también advierte a quienes le acompañan: "tened cuidado porque hay cámaras en todos lados".

Trump ha aclarado que esta amenaza no sólo se circunscribe a Rusia, sino que "puede pasar en cualquier sitio".

RUEDA DE PRENSA

La polémica en torno a Rusia y los ciberataques ha centrado el arranque de la rueda de prensa, la primera que concede el magnate desde las elecciones del 8 de noviembre. Aunque ha confirmado la implicación de Rusia en estas acciones --"creo que fue Rusia", ha dicho--, ha ampliado la amenaza más allá de Moscú, señalando también a Pekín.

En este sentido, ha llamado a reforzar las defensas y a reclutar a las "mejores mentes informáticas" y ha recordado que los servidores del Partido Republicano no han sufrido ninguna intrusión. El Partido Demócrata, en cambio, estaba "totalmente abierto" y era "muy fácil" entrar, ha apostillado.

Asimismo, no ha dudado en utilizar de nuevo la información filtrada por los 'hackers' recordando que, según estos documentos, Clinton recibió por anticipado las preguntas de un debate televisado, algo "horrible" en su opinión.

MEJORAR LA RELACIÓN

Sobre el futuro de las relaciones con Rusia, Trump ha instado a no dar nada por sentado. El presidente electo ha afirmado que el Gobierno de Barack Obama ha tenido una "muy mala relación" con el rival político durante la Guerra Fría y ha adelantado que él no sabe "cómo se llevará" con Putin. "Gustarle a Putin es un punto a mi favor, no un problema", ha apostillado, ante las preguntas de los periodistas.

El magnate espera lograr alianzas con Moscú para colaborar, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. "No olvidemos que el Gobierno actual creó Estado Islámico al salir de Irak en el momento inadecuado", ha apostillado, recuperando una de las críticas más duras que ha pronunciado contra Obama y su equipo.

"Rusia va a respetar mucho más a nuestro país cuando yo lo lidere", ha sentenciado Trump.

UN AÑO PARA CONSTRUIR EL MURO EN LA FRONTERA

Trump ha reiterado su intención de construir un muro en la frontera con México y ha anunciado un plazo límite de año y medio para comenzar las obras, que el país vecino asumirá 'a posteriori', según el magnate.

"No es una valla, es un muro", ha subrayado el magnate, a las preguntas de los periodistas que han asistido a su esperada comparecencia en la Torre Trump.

El mandatario electo ha asegurado que, aunque no le "apetece", está dispuesto a esperar un año y medio para negociar con México la construcción de esta polémica infraestructura. Una vez pasado el plazo, comenzarán las obras y México "devolverá" el coste.

En este sentido, el magnate ha planteado la posibilidad de que las arcas públicas mexicanas asuman mediante un impuesto o un pago directo el mencionado "reembolso". "Así será", ha dicho, dando por segura una posibilidad que el Gobierno de Enrique Peña Nieto siempre ha descartado.

SE "APROVECHAN"

Las relaciones de Trump han estado marcadas por el discurso que pronunció al anunciar su candidatura a las primarias republicanas, cuando acusó a México de enviar a delincuentes a Estados Unidos. Ahora, sin embargo, ha dicho "respetar" a las autoridades y el pueblo mexicanos --"hay mucha gente de México que trabaja conmigo"--.

"No les culpo por aprovecharse de Estados Unidos", ha añadido, en una crítica que ha trasladado a las administraciones norteamericanas, que "no tendrían que haberlo permitido".

DEROGAR EL OBAMACARE

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este miércoles que la reforma sanitaria impulsada por su predecesor, Barack Obama, es un "desastre total" y ha anunciado que los republicanos intentarán derogarla inmediatamente para hacerle un favor a los demócratas.

En este sentido, ha dicho que "lo más sencillo" sería dejar que el Obamacare "implosionase" en 2017, en la medida en que no puede subsistir con su normativa actual. "Podíamos limitarnos a sentarnos y criticar", ha argumentado.

"El Obamacare es un problema de los demócratas y nosotros vamos a acabar con este problema por ellos. Vamos a prestarles un gran servicio", ha añadido.

Trump ha anunciado que, en cuanto sean confirmados los miembros de su Gobierno, se presentará un plan para "derogar y sustituir" la reforma sanitaria, de tal forma que Estados Unidos pueda tener "una sanidad mucho menos costosa y mucho mejor". El magnate no ha ofrecido detalle alguno sobre este plan.