Trump tuvo una relación con una modelo de Playboy que fue silenciada por un tabloide, según 'The New Yorker'

Publicado 16/02/2018 22:01:02 CET

La revista dice que el 'affair' coincidió con otro con una actriz porno cuando ya estaba casado con Melania Trump

WASHINGTON, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una relación con Karen McDougal, una modelo de la revista 'Playboy', poco después de contraer matrimonio con la actual primera dama, Melania Trump, según ha informado la revista 'The New Yorker', que mantiene que un 'tabloide' pagó 150.000 dólares a la mujer para que no contara lo que había sucedido.

La relación, según las notas de la propia modelo, comenzó tras una fiesta en la que ambos se conocieron cuando Trump llevaba menos de dos años casado con Melania Trump y el hijo de ambos, Barron, tenía unos meses de edad.

McDougal plasmó los detalles de su relación en un documento de ocho páginas que ha sido entregado a la revista 'The New Yorker' por un amigo de la modelo.

Los detalles que McDougal cuenta en esas páginas concuerdan con las historias que han explicado otras mujeres que han asegurado que tuvieron relaciones con Trump o que le han acusado de acosarlas o de hacerles proposiciones sexuales.

Según publicó en noviembre de 2016 el diario 'The Wall Street Journal', el testimonio de McDougal fue silenciado porque un tabloide le pagó 150.000 dólares por la exclusiva pero luego no publicó nada, una estrategia que se conoce informalmente como 'pillar y matar' porque su objetivo final es comprar un testimonio para que no vea nunca la luz. Esta estrategia, según 'The New Yorker', ha sido empleada en varias ocasiones por el presidente de la empresa propietaria del tabloide que compró la exclusiva de McDougal, David Pecker, que se define como un "amigo personal" del presidente Trump.

Según la publicación norteamericana, Trump mantuvo la relación con McDougal de forma paralela a la que tuvo con la actriz de cine porno Stephanie Clifford, en una época en la que ya estaba casado con Melania Trump. El abogado de Trump ha admitido que pagó a Clifford para que no desvelara a la opinión pública la relación con el magnate.

McDougal no ha querido hablar sobre su relación con Trump por miedo a incumplir el contrato que firmó con la empresa propietaria del tabloide pero sí ha admitido que lamenta haber firmado ese acuerdo. "En este momento, creo que no puedo hablar sobre nada sin meterme en problemas porque no sé sobre qué estoy autorizada a hablar. Creo que ni mencionar su nombre", ha afirmado.

LA CASA BLANCA NIEGA LA RELACIÓN

En un comunicado, un portavoz de la Casa Blanca dicho que Trump niega haber tenido una relación con McDougal. "Esto es una historia antigua y forma parte de las noticias falsas. El presidente dice que nunca ha tenido una relación con McDougal", ha subrayado.

Por su parte, la empresa propietaria del tabloide ha dicho que no publicó la exclusiva sobre la relación de Trump con McDougal porque consideró que no era creíble.