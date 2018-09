Trump ve "ridículo" el acuerdo entre Rusia y Alemania sobre el nuevo gaseoducto

Publicado 19/09/2018 5:27:56 CET

WASHINGTON, 19 Sep. (DPA/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de "ridículo" e "inapropiado" el acuerdo entre Rusia y Alemania sobre un nuevo gaseoducto en el mar Báltico por el cual Berlín "pagará millones y millones de dólares al año" a Moscú.

"Alemania está pagando millones y millones de dólares a Rusia y, sinceramente, no creo que sea apropiado. Nunca lo he creído. Creo que es ridículo", ha manifestado el magnate neoyorquino. "Creo que es algo muy malo para los alemanes. Lo he dicho muy claro", ha añadido.

Mediante este gasoducto Rusia se propone suministrar gas a través del mar Báltico directamente a Alemania y desde allí hacia Europa Occidental. Trump se encuentra entre los más críticos con el proyecto y ha advertido de la existencia de una dependencia demasiado grande de los países de la UE respecto a Moscú, en un contexto de creciente tensión entre el bloque comunitario y Rusia.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha manifestado que comprende la posición del presidente Trump. "Él defiende los intereses de sus empresarios y quiere vender su producto (gas licuado estadounidense) en el mercado europeo", dijo el pasado mes de julio.

El dirigente estadounidense ha cuestionado el acuerdo y ha expresado que no comprende cómo es posible que países como Alemania puedan preocuparse de la influencia rusa en la región mientras se introduce en un acuerdo enorme con el país.

En julio Trump aseguró que Alemania es "cautiva" de Rusia ya que "entre el 60 y el 70 por ciento de la energía" que necesitará el país procederá de Moscú a través del nuevo gaseoducto Nord Stream II, algo que es "inapropiado" y que supone "el pago de millones y millones de dólares al año" a Rusia.