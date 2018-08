Turnbull podría enfrentarse a otro reto a su liderazgo al frente del Partido Liberal de Australia

Actualizado 23/08/2018 6:11:38 CET

SÍDNEY, 23 (Reuters/EP)

Peter Dutton, el rival de liderazgo al frente del Partido Liberal del primer ministro del país, Malcolm Turnbull, ha solicitado este jueves una segunda votación para decidir sobre el liderazgo nacional.

"He hablado con Malcolm Turnbull para avisarle de que creía que la mayoría del partido ya no respalda su liderazgo. En consecuencia, le he pedido que convoque una reunión del partido en la que le retaría al liderazgo", ha señalado Dutton a través de su cuenta en la red social Twitter.

Turnbull ha asegurado que si recibe una carta firmada por la mayoría del partido Liberal solicitando una nueva votación, no se presentaría como candidato.

"Si la moción es aprobada, lo trataré como un voto de censura y no me presentaré como candidato a la votación", ha señalado Turnbull este jueves en Canberra.

El primer ministro australiano consiguió superar este martes el reto a su liderazgo al frente del Partido Liberal por parte de Dutton, así como a la moción de censura planteada por la oposición pero su futuro sigue siendo incierto.

Turnbull derrotó a Dutton por 48 votos a 35 en la votación celebrada por la ejecutiva del Partido Liberal, principal formación que integra la coalición de centro-derecha, según fuentes oficiales. La votación se produjo tras una acusada caída en los sondeos y las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

Con el fin de mantener su liderazgo, Turnbull optó por pedir el respaldo de su partido, advirtiendo de que de lo contrario podría perder las próximas elecciones frente al opositor Partido Laborista.

Los laboristas no han perdido el tiempo y han presentado una moción de censura contra Turnbull en el Parlamento, que de prosperar podría haber llevado a Australia de forma anticipada a las urnas. Sin embargo, la moción no ha salido adelante ya que todos los diputados del gobierno en la Cámara Baja han respaldado al primer ministro.

Australia tiene previstas elecciones para mayo de 2019 pero Turnbull podría romper la actual situación adelantando la cita con las urnas. Sin embargo, la celebración de elecciones en el estado de Victoria a finales de noviembre limita la posibilidad de hacerlo a finales de octubre si quiere que los comicios sean este año.

Australia ha tenido seis primeros ministros desde 2009. El propio Turnbull llegó al poder tras un 'golpe' en su partido en septiembre de 2015 que forzó la salida del primer ministro Tony Abbott, quien igualmente había sido retado sin éxito al frente de la formación antes de su derrota.

Entretanto, Dutton, un conservador que cuenta con el apoyo de la poderosa ala derechista del partido, dimitió de su puesto como ministro tras perder la votación de hoy, según informó Turnbull.

El primer ministro dijo que había pedido a Dutton que siguiera en su cargo pero este se declinó. El ministro del Tesoro, Scott Morrison, ocupará por ahora de forma interina la cartera de Interior, según añadió.