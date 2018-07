Ola de críticas contra Erdogan por invitar a dejar Turquía a quienes no reconozcan a Gül como presidente

Actualizado 22/08/2007 20:39:45 CET

ESTAMBUL (TURQUÍA), 22 Ago. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Ildefonso González) -

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, fue objeto hoy de duras críticas por parte de políticos, periódicos y organizaciones no gubernamentales por invitar a abandonar el país a quienes no acepten al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Abdulá Gül, como su próximo presidente.

"La gente que dice que (Abdulá Gül) no puede ser su presidente debería renunciar a la ciudadanía turca", opinó Erdogan en una incendiaria entrevista que concedió la noche del pasado lunes a una cadena de televisión turca. En la misma había reclamado al Ejército que dejara de intervenir en la vida pública y permitiera a Gül ser jefe de Estado.

El primer ministro respondía así a un artículo de opinión publicado la semana pasada por Bekir Coskun, un famoso columnista del diario progresista 'Hurriyet'. "De ahora en adelante nadie puede hablar de un Estado laico, el Islam político ha dado un nuevo paso adelante", indicó Coskun, agregando que Gül "no debería ser mi presidente".

El actual jefe de la Diplomacia es el candidato favorito a convertirse en el undécimo presidente de la República de Turquía en las votaciones que comenzaron el pasado lunes en el Parlamento. En la tercera ronda, que tendrá lugar el martes 28 de agosto, Gül sólo necesita una mayoría absoluta simple (276 diputados) para ser proclamado como jefe de Estado, una cifra que conseguirá gracias a la abrumadora mayoría absoluta de su Partido de la Justicia y el Desarrollo (el islamista moderado AKP).

Las críticas le llovieron hoy a Erdogan por todos los flancos, empezando por el principal afectado por sus declaraciones y por la prensa local. "Me gusta este país, con su tierra, sus mares, sus ríos, sus planicies, sus gatos y sus erizos... No tengo ningún sitio al que ir. Aunque tuviera un destino, no me iría. Yo me quedo", señaló un desafiante Coskun en su columna de hoy.

¿ISLAMOFASCISMO?

Mientras, el diario 'Cumhuriyet' arremetió contra Erdogan por su propuesta "fascista", añadiendo que Coskun ha recibido amenazas de muerte después de la entrevista. Por su parte, el independiente 'Radikal' comparó las palabras del primer ministro con algunas vertidas por políticos en otro tiempo en las que se instaba a los comunistas a ir a Moscú y a las mujeres que se ponían el velo a Afganistán. "Es el último ejemplo de falta de tolerancia", apostilló.

Los compañeros del columnista también se unieron a las denuncias. Según Rusen Çakir, del 'Vatan', Erdogan no ha sorprendido a los turcos que ya sospechaban de él. "Sin embargo, la gente que creyó en las promesas de Erdogan sobre la evolución del Islam acérrimo hacia la democracia conservadora se deben haber sobresaltado por la última declaración del primer ministro", indicó, valorando que éste no ha absorbido aún los valores democráticos. "Las palabras de Erdogan han dañado los mensajes de compromiso hechos por Gül y han afectado seriamente a la imagen del candidato presidencial", zanjó.

Las organizaciones no gubernamentales también condenaron las "desafortunadas" palabras de Erdogan. "Parece que Erdogan quiere silenciar todos los puntos de vista contrarios", dijo la Asociación de Periodistas Turcos, para la que sus declaraciones son "inaceptables" para la libertad de expresión.

En el plano político, el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP, el principal de la oposición), Deniz Baykal, anotó que "la tolerancia, el pensamiento democrático y el sentido de la ley no están detrás de estos comentarios". "Es por eso por lo que estamos en contra de la Presidencia de Gül", sentenció.

A pesar de la ola de críticas y los llamamientos a que Erdogan rectificase, un portavoz del primer ministro, Akif Beki, defendió esta tarde sus polémicas palabras. "Nuestro primer ministro recuerda que rechazar a un presidente elegido no es posible en términos de ley ciudadana y que respetar al presidente es una obligación democrática y legal", defendió. Lo que se le olvidó decir a Beki es que Gül no ha sido nombrado aún presidente.