Turquía subraya que considera grupo terrorista al Frente al Nusra y que lo perseguirá

Las fuerzas de seguridad turcas detienen en Bursa a cuatro milicianos de la antigua filial de Al Qaeda

ANKARA, 26 Ene. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Turquía considera grupos terroristas a Estado Islámico y al Frente Fatá al Sham, anteriormente conocido como Frente al Nusra, y está actuando en línea con esa consideración, según ha explicado un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.

La declaración del responsable ministerial turco llega un día después de que las fuerzas de seguridad turca detuvieran en Bursa, en el noroeste del país, a cuatro supuestos milicianos de la antigua filial de Al Qaeda en Siria, según informa la agencia de noticias privada Dogan.

Esta misma semana, el Frente Fatá al Sham, que se desvinculó en 2016 de la red terrorista internacional Al Qaeda, ha atacado a varias facciones rebeldes sirias que forman parte del Ejército Libre Sirio (ELS) en el noroeste de Siria, una ofensiva que ha llevado a otras facciones rebeldes a anunciar este jueves que se fusionan con el grupo rebelde islamista Ahrar al Sham.

Los ataques de Frente Fatá al Sham contra el ELS podrían responder a un intento de impedir que se alcance un acuerdo político para poner fin a la guerra y llegan días después de que esta misma semana varios grupos opositores y rebeldes participaran en las conversaciones de paz de Astaná, según ha indicado el responsable del Ministerio de Exteriores de Turquía.

El responsable ministerial turco ha dicho, además, que Turquía no tiene constancia de que Rusia presentara en Astaná un proyecto constitucional para Siria que incluiría una autonomía para los kurdos sirios.

El mensaje del responsable de Exteriores de Turquía llega horas después de que las fuerzas de seguridad detuvieran el miércoles a cuatro supuestos milicianos del antiguo Frente al Nusra, acusados de dar apoyo logístico al grupo terrorista en Siria y de haber entrado en zonas bajo su control. La Gendarmería ha desvelado también que los milicianos arrestados también ejercían labores de reclutamiento para el Frente Fatá al Sham.

La operación desarrollada en la provincia de Bursa por la Gendarmería turca se ha realizado de forma simultánea en los barrios de Karapinar, Degirmenonu y Ulus, en el distrito de Yildirim, entre el 15 y el 18 de enero.

Los cuatro arrestados, identificados con las iniciales Ü.K., I.Y., T.G. y C.K., were detained in the raids. The suspects were determined to have been sending money to al-Nusra from Bursa and were later arrested.

Arrest warrants were also issued for five suspects who went to Syria to join the organization and who were determined to still be in Syria.

Police seized logistical material, pistols, knifes, a sword, computer, a cell phone, CDs and a number of documents related to al-Nusra found in the raids carried out at the targeted addresses.