Tusk insta a May a presentar una solución mejor para la frontera con Irlanda

Publicado 01/03/2018 10:33:33 CET

"No puede haber un comercio sin fricciones fuera de la unión aduanera y el mercado interior", avisa el polaco

BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha instado a la primera ministra británica, Theresa May, a aclarar si tiene una mejor alternativa que la creación de "un área común normativa" en la isla de Irlanda para evitar la vuelta de "una frontera dura" con el Úlster y ha avisado de que "no puede haber un comercio sin fricciones" con las "líneas rojas" que ha impuesto Londres, que ha dejado claro que no se quedará en el mercado interior ni la unión aduanera.

Tusk se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "los principales elementos" del borrador jurídico del Acuerdo de Retirada presentado este miércoles por el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, que contiene esta opción considerada como un "dique de contención" para evitar la vuelta a la frontera dura, "serán aceptados por todos" los gobiernos europeos.

"Barnier tiene el pleno apoyo de las instituciones de la UE y de los 27", ha avisado durante un discurso en un acto de la patronal europea BusinessEurope para conmemorar su 60 aniversario.

Tusk ha dejado claro que la parte europea acepta "sin entusiasmo y sin satisfacción" las "líneas rojas" que ha confirmado recientemente Londres: "ni unión aduanera ni mercado interior" pero ha alertado de la necesidad de "tratarlas con seriedad, con todas sus consecuencias".

"Y una de las posibles consecuencias negativas de este tipo de Brexit es una frontera dura en la isla de Irlanda. La UE quiere impedir este escenario", ha subrayado.

Tusk ha avanzado que aprovechará su encuentro con May este jueves en Londres para preguntar "si el Gobierno de Reino Unido tiene una idea mejor, que sea igual de efectiva para impedir una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte".

"Hasta ahora nadie ha presentado nada más sabio que esto", ha incidido, en referencia al área normativa común, que implicaría en la práctica que Irlanda del Norte siguiera vinculado a la unión aduanera y al mercado interior.

BORRADOR DE DIRECTRICES PARA NEGOCIAR FUTURA RELACIÓN, LA SEMANA QUE VIENE

El presidente del Consejo Europeo ha avanzado que presentará la semana que viene un borrador de directrices de cara a negociar el marco de la relación futura con Reino Unido tras el Brexit, que deberán discutir los Veintisiete con la idea de que los líderes europeos aprueben sus líneas rojas al respecto.

"Todo el mundo debe ser consciente de que las líneas rojas de Reino Unido también determinarán la forma de nuestra relación futura", ha avisado el dirigente polaco, dejando claro que "no puede haber un comercio sin fricciones fuera de la unión aduanera y el mercado interior", "un efecto secundario inevitable del Brexit".

"El Brexit es la gran pregunta que planea sobre todo lo demás", ha admitido el presidente del Consejo Europeo, que ha augurado que el debate para acordar el próximo presupuesto multianual europeo será "muy difícil" por "el agujero de unos 10.000 millones de euros anuales que provocará" la salida de Reino Unido y la necesidad de financiar nuevas prioridades como la defensa o la inmigración sin olvidar las políticas tradicionales como la agrícola y la política de cohesión.