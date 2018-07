Bruselas aprueba, con condiciones, la adquisición de First Choice por parte de TUI

Actualizado 04/06/2007 20:31:28 CET

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea aprobó hoy la adquisición del grupo turístico británico First Choice por parte del alemán TUI, que cuenta entre sus principales accionistas con las españolas Riu, CAM y Grupo Matute. El visto bueno de Bruselas está condicionado a la venta por parte de TUI de sus negocios en Irlanda que operan bajo la marca 'Budget Travel' para resolver los problemas de competencia que planteaba inicialmente la operación en el mercado irlandés.

TUI y First Choice anunciaron el pasado 19 de marzo un acuerdo para fusionar sus operaciones en el sector turístico bajo el nombre de TUI Travel, lo que creará "uno de los grupos de viajes líderes en el mundo", con sede en Reino Unido y mayoría accionarial del 51% de TUI. La empresa resultante tendrá 27 millones de clientes, generará una facturación de 18.000 millones de euros y unas sinergias anuales de unos 146 millones de euros. Su presidente será el consejero delegado de TUI, Michael Frenzel.

La investigación del Ejecutivo comunitario puso de relieve que la operación provocará solapamientos horizontales en el mercado de paquetes vacacionales en Reino Unido e Irlanda. No obstante, los problemas de competencia se plantean especialmente en el segundo país, donde la empresa resultante sería el principal operador turístico para paquetes de corto recorrido, controlando más del 50% del mercado, y tendría la mayor red de agencias de viajes. Bruselas subraya que los paquetes vacacionales y su distribución a través de agencias siguen siendo muy populares en Irlanda, donde el acceso por banda ancha a Internet y los operadores independientes están menos desarrollados que en Reino Unido.

Para resolver las preocupaciones del Ejecutivo comunitario, TUI ofreció vender su negocio irlandés 'Budget Travel'. A la vista de este compromiso, la Comisión concluyó que la transacción ya no plantea serios problemas de competencia en Irlanda.

Por lo que se refiere a Reino Unido, las recientes investigaciones de mercado realizadas por Bruselas, tanto sobre esta operación como sobre la fusión entre Thomas Cook y MyTravel autorizada el pasado 4 de mayo, han puesto de relieve que la industria turística ha experimentado importantes cambios respecto a los años 90.

El desarrollo de Internet permite a los consumidores acceder a un amplio abanico de sitios de viajes y elegir y reservar sus vacaciones sin depender de un agente de viajes. En 2005, las reservas a través de la red superaron el 35% de las vacaciones en el extranjero en Reino Unido, frente al 31% que gestionaron las agencias de viajes. En paralelo, el crecimiento de las aerolíneas de bajo coste ha dado impulso a nuevos destinos de vacaciones y a los viajes independientes. En Reino Unido, las vacaciones por cuenta propia han aumentado un 100% desde 1996 y representan la mayoría de los viajes al extranjero desde 2003 (58% en 2005).

La investigación de la Comisión concluyó que, teniendo en cuenta las cuotas de mercado combinadas de TUI y First Choice en Reino Unido, la operación no permitirá a las partes aumentar los precios de manera independiente. La empresa resultante seguirá enfrentándose a la competencia de Thomas Cook/My Travel y de otros operadores pequeños. La fusión tampoco aumentará el riesgo de que los principales operadores turísticos británicos coordinen los precios o la capacidad.

El Ejecutivo comunitario también concluyó que la transacción no afectará negativamente al acceso a las aerolíneas y a las plazas de alojamiento por parte de otros tour operadores, dado que la cuota de mercado de TUI y First Choice en estos mercados no será lo suficientemente grande para afectar seriamente la capacidad de competir de los pequeños grupos turísticos. Por lo que se refiere a los servicios de agencia de viaje, las partes controlan sólo un pequeño número de puntos de venta, mientras que la gran mayoría seguirá siendo independiente.

Por todos estos motivos, la Comisión consideró que esta fusión no dañará a los consumidores británicos, que continuarán teniendo acceso a paquetes vacacionales a precios competitivos.

Bruselas analizó además el impacto de la operación en los mercados de servicios de tour operadores y agencias de viaje en Francia, Países Bajos, Austria y Alemania y en los mercados de cruceros de Reino Unido e Irlanda. En todos los casos, el Ejecutivo comunitario concluyó que la fusión no tendrá un impacto negativo sobre la competencia.