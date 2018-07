La norma de la UE sobre controles en los aeropuertos se centra en evitar secuestros o bombas, pero no en el polonio

Actualizado 28/02/2007 20:56:09 CET

BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Transportes, Jacques Barrot, afirmó hoy que la normativa comunitaria de controles en los aeropuertos tiene como "primer objetivo" la vigilancia para evitar "secuestros" y "el uso de explosivos" en los aviones, pero que la Comisión no tiene competencia alguna en lo que respecta a la detección de "transporte encubierto" de sustancias radioactivas como el polonio.

"En ausencia de estas reglas, este asunto queda bajo competencia nacional", apuntó Barrot en respuesta a las preguntas parlamentarias que le formularon los eurodiputados liberal Luciana Sabarbati y socialista Antolín Sánchez. De manera general, añadió que "la detección de material activo alfa como el polonio es muy difícil".

En sendas preguntas, ambos eurodiputados manifestaron su incredulidad ante el hecho de que los detallados controles aeroportuarios, que prohíben el agua o la pasta de dientes, no sean tan estrictos como para evitar el paso de sustancias como la que acabó con la vida del espía ruso Alexander Litvinenko, que murió en Londres el pasado 23 de noviembre por los efectos de esta "sustancia radioactiva altamente tóxica", según definió Sabarbati.

En concreto, la diputada liberal se preguntó cómo "a pesar de los estrictos controles en los aeropuertos comunitarios es posible que esta sustancia se lleve a bordo". Se interesó también por saber si la Comisión no se plantea que, igual que se prohíbe el transporte de "líquidos caseros", "identificar también sustancias mucho más dañinas".

Como ejemplo, se refirió al caso de la aerolínea British Airways, que se vio obligada a poner en tierra a tres pasajeros de un avión donde se encontraron muestras de Polonio 210, la sustancia que provocó la muerte a Litvinenko. Este hallazgo puso en riesgo a unos 33.000 pasajeros que habían volado en el aparato contaminado.

A este respecto, la eurodiputada apuntó que "parece extraño que no se notifique a las aerolíneas sobre la lista de sustancias que requieren una atención particular y que deben ser identificadas, de manera que no vuelvan a ocurrir episodios similares".

Al hilo de los mismos acontecimientos, Sánchez preguntó a la Comisión "qué medidas hay en vigor para detectar sustancias radioactivas en vuelos que partan, paren o aterricen en la UE", si éstas son "adecuadas" y si debería establecerse "una iniciativa comunitaria o internacional para establecer controles para detectar el transporte secreto de sustancias de este tipo".

Barrot contestó a todas estas preguntas y apreciaciones aludiendo a la legislación comunitaria sobre seguridad de aviación civil que "incluye a las sustancias radioactivas en la lista de elementos prohibidos para llevar a bordo de un avión en la cabina o como equipaje de mano".

"Sin embargo, el primer objetivo de las reglas de la UE son la introducción de medidas para prevenir secuestros y el uso de explosivos en los aviones", dijo y añadió que "no hay legislación comunitaria que establezca medidas para detectar en los aeropuertos el transporte encubierto de sustancias radioactivas y, en ausencia de estas reglas, este asunto se mantiene bajo la competencia nacional".

No obstante, aseguró que "la Comisión ha seguido muy de cerca las investigaciones sobre el Polonio" y "ha emprendido pasos hacia una detección mejorada de materiales radioactivos", tanto en la UE como en las fronteras exteriores.