La UNRWA denuncia una crisis de financiación "sin precedentes" por los recortes de EEUU

Publicado 31/07/2018 13:03:24 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado que la retirada de fondos anunciada por Estados Unidos --de 300 millones de dólares-- ha provocado una crisis de financiación "sin precedentes" y amenaza la continuidad de servicios y personal.

La organización llegó a alcanzar un déficit total de 446 millones de dólares, aunque en los últimos meses ha conseguido reducir la cifra a 217 millones de dólares gracias al apoyo político y financiero movilizado tras los recortes de la Administración de Donald Trump.

"UNRWA no está en venta. UNRWA no es una organización política y no debe ser utilizada en el juego político", ha subrayado la agencia, en un comunicado en el que se ha comprometido a seguir asistiendo a los 5,4 millones de refugiados que dependen de su ayuda en Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Palestinos.

El "principal objetivo" de la UNRWA sigue siendo preservar servicios esenciales como la sanidad o la educación o permitir que las poblaciones más refugiadas reciban ayuda esencial. Solo en la Franja de Gaza casi un millón de personas necesitan ayuda alimentaria.

Esto ha llevado a reducir programas de empleo o salud mental, así como ayudas al alquiler, mientras que también se han planteado recortes de personal. En concreto, no se renovarán 154 empleos y 584 trabajadores pasarán a media jornada, ha explicado la organización en su nota.