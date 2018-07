Tabaré Vázquez anuncia oficialmente que no se presentará a una reelección presidencial en 2009

Actualizado 04/06/2007 21:07:50 CET

MONTEVIDEO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció hoy oficialmente que no se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de 2009. "No voy aceptar ir a una reelección", declaró. "Cierro los ojos y me parece ver algunos rostros exhalando un profundo suspiro de alivio", añadió Vázquez.

"Todo cambia, entonces no es de extrañar que en política también todo cambie. Está bien, es normal", dijo el presidente antes de anunciar que descartaba la reelección, según informa la prensa local.

"Es por eso que yo entiendo que están nerviosos y preocupados por el tema de la reelección", indicó.

"Hoy, 26 meses y 3 días después de aquella aseveración que hiciera ante la Asamblea General, debo decir a toda la ciudadanía uruguaya que si tuviera el altísimo honor de que se me propusiera para ir a una eventual reelección, no lo aceptaría", insistió.

"Hay quienes dicen que mi gobierno es malo, pero son quienes se preocupan más por la reelección. Otros citan artículos de la Constitución para ver que es imposible, entonces ¿para que se preocupan?", manifestó Vázquez sonriente.

El mandatario recordó asimismo que cuando tomó posesión de como presidente de Uruguay en marzo de 2005 dijo que "esta es la primera y seguramente última vez que me presento".