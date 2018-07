Varias organizaciones advierten del aumento de la tensión

Actualizado 26/01/2011 14:01:28 CET

La crisis política que sufre Costa de Marfil ha polarizado el país y ha aumentado las tensiones entre la población, han advertido varios responsables de organizaciones regionales entrevistados por la agencia de la ONU de noticias humanitarias, IRIN.

El país parece haberse dividido entre el sur cristiano que apoya mayoritariamente al presidente saliente, Laurent Gbagbo, y el norte musulmán, que apoya al ganador de las elecciones presidenciales según la Comisión Electoral Central, Alassane Ouattara. Gbagbo se negó a dimitir del cargo después de que la Corte Constitucional anulase cientos de votos a Ouattara y concediese la victoria al presidente interino.

La coordinadora en Costa de Marfil de la Red de África Occidental para la Construcción de la Paz (WANEP), Margueritte Yoli-Bi, declaró que se debe recuperar "una comunicación positiva alejada de las pasiones políticas" y "respetar los derechos de la población", citando la libertad de expresión, el derecho a la sanidad o el derecho a la educación.

"No escuchamos nada sobre las necesidades de la gente. Cuando ves la televisión o lees los periódicos, en ningún lado se habla del creciente coste de la vida o de que los hospitales o colegios no están trabajando, (...) sólo escuchas sobre política", denunció Yoli-Bi.

"No es justo que la gente este muriendo (...), no tienen suficiente para comer", protestó la coordinadora. "Sólo comen una vez al día y la gente sólo habla de política. No pueden comer política", añadió.

Yoli-Bi también se quejó de que las organizaciones que han enviado responsables a Costa de Marfil para mediar en el conflicto, como Naciones Unidas, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA), no incluyen a mujeres en sus delegaciones, "a pesar de que las mujeres representan el 51 por ciento de los votantes registrados" en Costa de Marfil.

Además, Yoli-Bi denunció que ningún medio de comunicación está recogiendo su labor en el país. "Conseguir la cohesión social va a ser una tarea ardua y larga", añadió.

La activista y miembro del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCM) Raymonde Coffie Goudou, que apoyó a Ouattara en la segunda vuelta de las elecciones del 28 de noviembre, explicó que los marfileños sólo escuchan una voz "porque hay opresión" en el país.

Miembro de la Red de Mujeres para la Paz y la Seguridad en África Occidental y la Coalición de Mujeres Líderes de Costa de Marfil, Goudu declaró que "la sociedad civil quiere ser capaz de ayudar a la población, o ayudarles a que tengan su propia voz".

"No es que la población este amordazada, es que no tienen una plataforma lo suficientemente grande desde la que hablar", opinó Goudu. "Sólo escuchamos una voz, la voz del odio", añadió.

"¿LOS POLÍTICOS VAN A DESTRUIR ESTO?"

La presidenta de la Red de Mujeres Musulmanas Africanas, Ténin Touré Diabaté, declaró que la "desinformación divide a la población" y explicó que en Costa de Marfil existen 60 etnias diferentes que se mezclan entre sí.

"Soy musulmana y mi marido es cristiano. Vamos a la iglesia los domingos y a la mezquita los viernes. Así es como es en Costa de Marfil, y ¿los políticos van a destruir eso? Decimos no", aseguró durante la entrevista.

El presidente de la Liga Marfileña de los Derechos Humanos (LMDH), André Banhouman Kamaté, explicó que detrás de muchos grupos considerados de la sociedad civil hay grupos políticos o intereses económicos.

"Para que nuestra voz sea escuchada, debemos hablar como uno, forjar una voz común", opinó. "Los medios de comunicación, que deberían ser el canal por el que se comunica la sociedad civil, están en manos de los políticos, por lo que no podemos hablar", denunció Kamaté.

"Ahora tenemos más o menos la misma situación que teníamos hace ocho años, la sociedad civil se muere", explicó Kamaté. "Después de las recientes elecciones, se ha dado una crisis y la sociedad civil ha sido apartada en la resolución de dicha crisis", añadió.