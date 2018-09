Al menos cinco personas heridas de bala, entre ellas una niña, por un tiroteo en el estado de Nueva York

Actualizado 21/09/2018 8:29:51 CET



WASHINGTON, 20 (Reuters/EP)

Al menos cinco personas, entre ellas una niña de ocho años, han resultado heridas de balas este jueves por un tiroteo en Syracuse, en el estado norteamericano de Nueva York, según ha informado la Policía de la ciudad.

La Policía recibió una llamada de emergencia informado sobre un tiroteo después de las 21.00 (hora local). Las autoridades han encontrado a varias personas heridas de bala al llegar al lugar de los hechos, según ha informado el Departamento de Policía a través de un comunicado publicado en la red social Twitter.

"Este es un evento muy trágico", ha afirmado el jefe de Policía de Syracuse, Frank Fowler, durante una rueda de prensa. "Esto es algo que no puede ocurrir en nuestra comunidad", ha aseverado. Fowler no ha detallado sobre la gravedad de las heridas de las víctimas.

El sindicato de Bomberos, por su parte, ha informado de que al menos siete personas han resultado heridas en el tiroteo, que se ha producido en la avenida Midland de la ciudad, según una publicación en la red social Facebook.

Según la página web Syracuse.com, el tiroteo se ha producido en una reunión familiar para conmemorar la muerte de una persona que murió este jueves de cáncer.

Heavy police presence on Midland Ave. A woman is in hysterics on the phone saying her friends have been shot. We are waiting for more details from police. @SPECNewsCNY pic.twitter.com/BO9Nzlzwgv