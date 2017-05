Una veintena de heridos por un doble atentado con bomba en un supermercado de Tailandia

Actualizado 09/05/2017 11:09:13 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han resultado heridas este martes a causa de la explosión de dos bombas en un supermercado de la provincia de Pattani, en el sur de Tailandia.

El ataque ha tenido lugar en el supermercado Big C, ubicado en el distrito de Muang. La primera ha explotado dentro y la segunda justo cuando la gente estaba abandonando el edificio, según el 'Bangkok Post'.

"La explosión ha dejado alrededor de 20 personas heridas. No hay información sobre muertes", ha dicho un portavoz militar en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

La provincia de Pattani, junto a las de Narathiwat y Yala, es foco de la insurgencia islamista que actúa en el sur de Tailandia. Desde 2004, más de 6.500 personas han muerto, según el grupo local Deep South Watch.

BreakingNLive: BREAKING NEWS: Two bomb explosions at a shopping mall in #Pattani, #Thailand, at least 40 reported pic.twitter.com/c86V2fq5MD