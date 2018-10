Venezuela asegura que ha repatriado ya a 2.780 venezolanos

Publicado 10/09/2018 22:49:36 CET

CARACAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado de que 2.780 venezolanos se han acogido hasta el momento al Plan Vuelta a la Patria que pretende lograr el regreso de los emigrados por la crisis política y económica.

"Hasta el momento tenemos 2.780 venezolanos y hermanos que se han repatriado desde territorios de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia" ha afirmado, según recoge la prensa venezolana.

Además, ha asegurado que se han recibido miles de solicitudes más y ha denunciado los maltratos a venezolanos en el extranjero. En concreto, ha asegurado que han robado una niña a la comunidad Yukpa para someterla a trabajo esclavo en Colombia, pero medios de comunicación hostiles utilizaron ese caso para informar de que los indígenas estaban emigrando.

Rodríguez calificó de "una gigantesca estafa" la tesis de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela cuyo objetivo es una intervención militar.

En particular se ha referido a los más de 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela y que "no se quieren ir del país porque el Gobierno Bolivariano los ha integrado e incluido dentro del programa de protección social". "Si en Venezuela hay una crisis humanitaria ¿por qué Iván Duque (presidente de Colombia) no manda aviones para buscar a los 6 millones de colombianos que viven aquí?", se ha preguntado.