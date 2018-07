Fidel Castro afirma que se encuentra bien en una llamada en directo al programa de radio de Hugo Chávez

Actualizado 28/02/2007 3:05:37 CET

CARACAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado cubano, Fidel Castro dijo hoy que se encuentra "bien" a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, a quien llamó este martes (madrugada el miércoles en España) en directo a su programa radiofónico diario 'Aló presidente'.

"Me encuentro bien y estoy contento" dijo el mandatario cubano en directo. Además Castro pidió calma y afirmó que Cuba marcha bien sin él en el Gobierno.

En un momento del programa Chávez anunció una llamada "desde La Habana" y a continuación comenzó a escucharse la voz del mandatario cubano. "Ilustre y querido amigo, ¿cómo está usted?", le saludó el presidente venezolano. "¡Caramba si es Fidel!", añadió Chávez con voz emocionada.

"Oye tú no sabes que alegría nos da escuchar tu voz y saber que estás bien. Recibe entonces un abrazo, estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, estábamos como casi siempre hablando de ti hace un rato", expresó.

Los mandatarios conversaron durante casi 30 minutos en directo. "Me siento bien y estoy contento. No te puedo prometer ir pronto por allá, pero si voy ganando terreno, me siento con más energía, más fuerza", declaró Castro poco antes de despedirse de su colega.

"A todo los pido calma y paciencia, el país marcha que es lo importante", dijo el mandatario cubano sobre la calma que, según él, reina en su país.

Fidel Castro, de 80 años de edad, alabó el programa de Chávez y confesó que lleva tiempo escuchando 'Aló presidente', la versión radiofónica del programa de televisión del gobernante venezolano.

Fidel Castro apareció por última vez en la televisión cubana el 30 de enero cuando, precisamente, Hugo Chávez acudió a visitarlo en La Habana. En aquellas imágenes se podía apreciar la mejora de salud y el aumento de peso del mandatario, con respecto a las ocasiones anteriores en que apareció su imagen en la televisión cubana.

Castro se sometió a una intervención quirúrgica intestinal el pasado mes de julio y entonces dejó el Gobierno en funciones interinas a su hermano y ministro de Defensa, Raúl Castro. Esta era la primera vez de el gobernante cedía el cargo desde su llegada al poder el 1 de enero de 1959.

Por su parte, Hugo Chávez elogió a su amigo Castro, con quien mantiene excelentes relaciones desde que llegara a la presidencia de Venezuela en 1999.

"Fidel, tu me has convertido en una especie de emisario, de fuente, quién quiere saber de Fidel, yo le digo la verdad, (sobre) su recuperación", afirmó Chávez.