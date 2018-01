Venezuela responde a Dastis que la "reciprocidad" implicaría la no injerencia en asuntos internos

Publicado 25/01/2018 20:40:33 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha respondido al anuncio de su homólogo español, Alfonso Dastis, sobre la adopción de inminentes "medidas de reciprocidad" tras la orden de expulsión del embajador de España y ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que aplique dicha reciprocidad para no intervenir en asuntos internos de otros países.

"Actuar con reciprocidad sería actuar como Venezuela lo hace en el mundo: respetar los asuntos y ordenamientos jurídicos internos, las instituciones legítimas, promover el diálogo, condenar la violencia, promover la paz, la justicia social y cooperación", ha argumentado Arreaza en un mensaje de Twitter.

El jefe de la diplomacia venezolana ha respondido a un mensaje publicado previamente por Dastis en el que el ministro de Exteriores español adelantaba que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicaría "medidas proporcionadas con reciprocidad" tras la decisión de Caracas de declarar persona 'non grata' al embajador de España.

Arreaza ha defendido que Venezuela "jamás ha intervenido" en los asuntos internos de España, ni ha "promovido sanciones" o "alentado agresiones". "Tampoco hemos apoyado grupos violentos y golpistas, ni atacado procesos soberanos de diálogo político en España", ha apostillado.

Dastis, que también ha hablado con los medios en Davos (Suiza), no ha precisado en qué consistirán las "medidas de reciprocidad proporcionadas" y solo ha adelantado que este viernes llevará al Consejo de Ministros un informe con "diversas alternativas". "Vamos a tratar de actuar con proporcionalidad pero tenemos que aplicar el principio de reciprocidad, que es muy útil en las relaciones diplomáticas", ha dicho.

Venezuela ha declarado persona 'non grata' al embajador español solo un día después de haber llamado a consultas a su máximo representante en Madrid, Mario Isea, una medida de protesta diplomática pero de menor nivel. Para Dastis, la llamada a consultas ya había sido una medida "desproporcionada".

Todo ello para denunciar el liderazgo español en las sanciones que la UE acaba de aprobar contra siete altos funcionarios del Gobierno. De hecho, este jueves Caracas ha acusado a Madrid de actuar siguiendo "infames instrucciones" de Donald Trump.

El comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores venezolano establece que el embajador Jesús Silva Fernández es declarado persona 'non grata' "a partir de la presente fecha", si bien la expulsión no tiene por qué ser inmediata. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han asegurado que el Gobierno de Maduro no ha facilitado todavía ningún plazo específico para culminar la salida.