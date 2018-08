El vicepresidente de Malaui asegura que si gana las elecciones en 2019 ningún corrupto "se salvará"

Publicado 29/07/2018 1:05:33 CET

LILONGWE, 29 Jul. (Reuters/EP) -

El vicepresidente de Malaui, Saulos Chilima, ha asegurado este sábado que si gana las elecciones previstas para 2019, su Administración investigará posibles delitos de corrupción cometidos por exaltos cargos en un intento por acabar con la impunidad y ha destacado que ningún corrupto "se salvará".

Chilima, que anunció en mayo que abandonaba el gubernamental Partido Progresista Democrático (DPP) debido al "vergonzoso nivel" de corrupción en el país africano, ha insistido en ningún culpable quedará impune si él llega al poder.

El vicepresidente figura como el principal rival del actual presidente, Peter Mutharika, de cara a los comicios previstos para el próximo año, según varios sondeos.

"Aquellos que se hayan enriquecido de forma ilícita no tendrán escapatoria", ha aseverado Chilima en una entrevista a la agencia de noticias Reuters. "Si llegamos al poder en mayo, daré 30 días a todos aquellos que formaban parte de la anterior Administración y no puedan explicar de dónde vienen sus ingresos para que devuelvan el dinero. Después serán investigados", ha explicado.

En un acto en la localidad de Chichewa, Chilima pidió a la población que empiece a condenar públicamente los casos de corrupción y resaltó que el desvío de fondos estaba poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos.

Malaui contó en el último informe de Transparencia Internacional con un total de 37 puntos, siendo cero el máximo nivel de corrupción posible y 100 el mínimo.

A principios de julio, la oposición exigió la dimisión de Mutharika por presunta corrupción. El presidente, sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra.

"He sido vicepresidente durante los últimos cuatro años. No he recibido apoyo alguno en la lucha contra la corrupción, así que lo mejor es presentarme para ocupar la Presidencia y luchar desde allí", ha manifestado Chilima.

El portavoz del Gobierno Nicoluas Dausi ha cuestionado la labor de Chilima a la hora de hacer frente a los casos de corrupción desde su actual puesto de trabajo. "Es el segundo hombre más poderoso del país y esperábamos que hiciera frente a la corrupción. ¿Qué hizo al respecto? Sigue formando parte de un Gobierno al que ahora llama corrupto", ha expresado.