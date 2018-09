Vizcarra asegura que no tiene "la menor duda" de que el Congreso apruebe las reformas constitucionales pendientes

Publicado 21/09/2018 4:02:32 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha asegurado este jueves que no tiene "la menor duda" de que el Congreso del país apruebe las reformas constitucionales pendientes para que el próximo 9 de diciembre se celebre un referéndum, un día después de que su Gobierno saliera airoso de su primera cuestión de confianza.

"Van a aprobar, no tengo la menor duda, porque para eso son las instituciones, para eso son los compromisos (...) El Congreso ayer no me ha dado la confianza a mí, al presidente, la está dando a las reformas y es un compromiso ante los 30 millones de peruanos", ha sostenido Vizcarra.

"El Congreso se comprometió con el Ejecutivo y el país para aprobar las cuatro reformas", ha añadido el mandatario, según ha recogido la agencia de noticias Andina.

El Gobierno de Vizcarra salió este miércoles airoso de su primera cuestión de confianza ante el Congreso, la cual fue planteada por el dirigente en un intento por acelerar la reforma judicial.

Vizcarra planteó al Congreso a principios de agosto cuatro reformas: el cambio del sistema de designación de jueces y fiscales, el de la fiscalización de la financiación de partidos políticos, la no reelección de legisladores y la vuelta a un Parlamento bicameral después de casi tres décadas.

El mandatario también ha propuesto que las reformas sean sometidas a una consulta popular en diciembre, para evitar una segunda aprobación que requiere un cambio en la constitución del Congreso. Según la Carta Magna, una reforma política bastaría con el visto bueno de una legislatura y un referéndum.

Vizcarra asumió el cargo en marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de acusaciones de corrupción que el expresidente niega.

Según la Constitución peruana, un presidente puede cerrar el Congreso si el Parlamento destituye a su gabinete dos veces. El actual poder legislativo ya despidió a un gabinete durante el mandato de Kuczynski. Vizcarra, que era su vicepresidente, asumió el poder para completar el mandato hasta 2021.