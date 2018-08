Vizcarra rechaza el plan de la oposición de incluir en un referéndum asuntos fuera de la reforma política

Publicado 11/08/2018 4:45:01 CET

PUCALLPA (PERÚ), 11 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha rechazado este viernes la propuesta de la oposición de incluir en un referéndum asuntos que no están relacionados con su plan de reforma política y judicial, tras estallar un escándalo de corrupción de jueces de alto rango.

La consulta popular propuesta por Vizcarra busca vovler a un Congreso bicameral con una paridad de géneros, la no reelección inmediata de legisladores, penalizar aportaciones no declaradas a campañas políticas, según los proyectos de ley que entregó el mandatario al Congreso esta semana.

Vizcarra criticó este jueves a los legisladores de la oposición por tratar de añadir sus propios proyectos a la planeada consulta ciudadana, incluyendo permitir la pena de muerte por la violación de niños y prohibir que el Gobierno compre anuncios en medios privados.

"Yo creo que no es oportuno y no es conveniente", señaló Vizcarra. "El actual Congreso está hace ya dos años; ¿si hubiera querido plantear algún referéndum, porque no lo hicieron en esos dos años?", ha añadido.

Sus declaraciones subrayan la relación cada vez más tensa entre el Gobierno centrista de Vizcarra, que lleva menos de cinco meses en el cargo, y el partido conservador de la oposición Fuerza Popular, que provocó la dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski después de las acusaciones de compra de votos de legisladores.

Fuerza Popular prometió que Vizcarra, que fue el exvicepresidente de Kuczynski y asumió el cargo en marzo, gobernará durante el resto del actual mandato hasta el 2021.

Sin embargo, han surgido fricciones mientras Vizcarra busca distanciarse de una clase política vista cada vez más como corrupta, tras dos años de investigación a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió pagos de al menos 29 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en el país andino.

La investigación ha involucrado a los últimos cuatro presidentes de Perú y también al partido Fuerza Popular, que domina el Congreso y es liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

"ESTO ES SERIO"

El apoyo a la gestión de Vizcarra había caído en los últimos meses, pero según una encuesta más reciente publicada por Datum, la aprobación de Vizcarra ha subido 10 puntos hasta el 49 por ciento, tras convocar a un referéndum sobre sus reformas, según el diario local Peru21.

"La población dice 'esto va en serio'. Y realmente va en serio", dijo Vizcarra sobre su promesa de luchar contra la corrupción en una entrevista que también abordó temas mineros en el segundo mayor productor mundial de cobre.

"Hay desconfianza. Ya la población no cree en sus autoridades. Entonces uno de mis principales objetivos es recuperar la confianza", aseveró el presidente.

Sin el apoyo del Congreso, Vizcarra tendría que recopilar cientos de miles de firmas para poder convocar el referéndum.

El mandatario dijo que apoyaría los esfuerzos de la oposición para celebrar un referéndum separado sobre otros temas en 2019, pero instó al Congreso a convocar a un voto en las elecciones regionales de este año a partir de octubre. "Deberían dejarnos avanzar en eso", añadió.