Zapatero se ofrece como "garante" para las elecciones presidenciales de Venezuela

Asegura que seguirá intentando ayudar a Venezuela porque "después de estos últimos años" ya es "casi" su "segundo país"

El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero se ha ofrecido como "garante" de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo en Venezuela, en las que la principal fuerza opositora ha decidido no participar por considerar que serán un fraude, y ha confiado en que, pese al distanciamiento actual, las partes sean capaces de alcanzar un "gran acuerdo" tras dichos comicios.

Zapatero ofreció el domingo una entrevista a Venevisión en la que insiste en seguir ejerciendo de mediador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para "intentar buscar consensos". "Desde luego, yo sé que si hago esa tarea, seré garante de que el proceso electoral del 20 de mayo reúna los requisitos básicos de la democracia", ha dicho.

El ex mandatario ha asegurado que, si finalmente accede a ejercer ese rol, serán una votación "con garantías". "Porque si no, no estaría participando en esta tarea", ha recalcado. En cualquier caso, ha valorado, serán unas elecciones "en paz". "Y eso es lo importante", ha remachado.

Zapatero ha confiado en que después del 20 de mayo el Gobierno y la MUD sellen "un gran acuerdo para renovar y reformar lo que haya que hacer en política, en lo económico y en lo social". En su opinión, "solo el diálogo, solo una perseverancia en buscar acuerdos, entendimiento, convivencia, consensos, aunque parezca que es casi imposible, es la solución para Venezuela a largo a plazo".

Ha incidido en que seguirá colaborando con la nación caribeña. "España pasó épocas muy difíciles y Venezuela ayudó a España y yo, modestamente como español y país hermano, si puedo ayudar algo a Venezuela lo hago con satisfacción", ha dicho apostillando que, "después de estos últimos años", en los que ha hecho unos 30 viajes, ya es "casi" su "segundo país".

DIÁLOGO FALLIDO

Por otro lado, interrogado sobre el fallido diálogo en República Dominicana, ha responsabilizado en exclusiva a la MUD, cuyo jefe negociador, Julio Borges, puso "dificultades" cuando ya casi se había llegado a "la cima". "Tenía la convicción de que era un buen acuerdo (...). Debo decir que me sorprendió", ha indicado.

Las partes volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones en diciembre y dos meses después se levantaron cuando parecía que había acuerdo. La MUD acusa al Gobierno por no ofrecer las garantías suficientes para que los resultados fueran creíbles. El Palacio de Miraflores, en cambio, señala a la coalición opositora por intransigente.

Ese fue el momento en que más cerca se estuvo de llegar a un acuerdo para las elecciones presidenciales. Finalmente, Maduro decidió de forma unilateral fijarlas para el 20 de mayo, antes de lo esperado. La MUD no concurrirá, aunque Henri Falcón ha obviado las directrices de la cúpula opositora y competirá con el presidente en las urnas.

La MUD ha criticado a Zapatero por culpar solo a la oposición de este fracaso. "La verdadera razón de que no hubiese acuerdo fue la negativa del Gobierno a permitir las garantías necesarias para (que hubiera unas elecciones) presidenciales justas", ha escrito en Twitter.

"Me siento muy orgulloso de la decisión que tome en República Dominicana", ha contestado, por su parte, Julio Borges. "Porque una elección con presos políticos e inhabilitados, partidos ilegalizados, el mismo Consejo Nacional Electoral y sin canal humanitario, era una traición a Venezuela que yo no iba a avalar", ha defendido.