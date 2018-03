Zuckerberg dice estar dispuesto a comparecer ante el Congreso de EEUU por el caso de la filtración de datos

Publicado 22/03/2018 4:55:18 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha asegurado en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que está "dispuesto" a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos por el caso de la filtración de datos de 50 millones de sus usuarios de la red social.

"Estoy dispuesto si es lo que hay que hacer", ha señalado Zuckerberg. "Lo que tratamos de hacer es enviar a la persona de Facebook que tendrá más conocimiento. Si ese soy yo, entonces estoy dispuesto a ir", ha aseverado.

Facebook se ha visto sacudida esta semana por las denuncias de que la consultora política Cambridge Analytica tuvo acceso inapropiado a la información de millones de usuarios de la red social más grande del mundo, lo que le permitió crear perfiles sobre los votantes estadounidenses que fueron utilizados para apoyar la candidatura presidencial de Donald Trump en 2016.

Zuckerberg ha lamentado no haber hecho más para tomar medidas contra Cambridge Analytica en 2015. En ese momento, Facebook exigió y recibió una certificación formal de la empresa en la que demostraba que había borrado todos los datos de los usuarios adquiridos a través de medios inadecuados, según CNN.

"No sé ustedes, pero estoy acostumbrado a que cuando las personas certifican legalmente que van a hacer algo, lo hacen, pero creo que esto fue claramente un error de retrospectiva", ha señalado el presidente ejecutivo de Facebook. "Tenemos que asegurarnos de que no se volverá a cometer ese error", ha añadido.

Según medios como 'Observer' 'The Guardian' y 'The New York Times', Cambridge Analytica utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales de los usuarios. Los más de 50 millones de perfiles afectados suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales.