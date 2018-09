Alonso precisa al PSOE que no tiene que pactar la bajada de precios en el transporte porque es un área de CC

Publicado 12/09/2018 12:50:25 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha precisado este miércoles que su grupo no tiene por qué pactar la bajada de precios en el transporte con el PSOE, ya que esa área la gestionan los nacionalistas.

Alonso se ha posicionado así al ser cuestionado por unas declaraciones del consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez (PSOE), en las que afirmaba que su grupo se enteró de las nuevas medidas de transporte de la corporación a través de los medios de comunicación.

No obstante, ha dicho que el PSOE "comparte la idea de reducir el precio" de los transportes para mejorar la movilidad en la isla, aparte de que se han realizado por criterios técnicos. "Hay poca política en esto", ha señalado.

Con todo, ha comentado que "no hay discrepancias de fondo" entre CC y PSOE, por lo que no prevé un aumento de la tensión política en lo que queda de Legislatura. "No pienso iniciar una escalada y el pacto ha funcionado razonablemente bien", ha subrayado.