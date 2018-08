Antona afirma que Sánchez ha sufrido su primer "eclipse rojo" con el rechazo de los objetivos de déficit

Publicado 28/07/2018 14:15:15 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez vivió ayer viernes su particular "eclipse rojo" al no lograr en el Pleno del Congreso un acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021, que van acompañados del límite de gasto no financiero para 2019, conocido como 'techo de gasto'.

En declaraciones a los medios tras reunirse con los presidentes insulares del PP, Asier Antona ha señalado que lo ocurrido ayer en la Cámara Baja "pone de manifiesto que tenemos un Gobierno nacional débil y con una absoluta fragilidad, y que además es rehén de populistas, radicales e independentistas".

Asier Antona recordó que Canarias cuenta con un superávit de casi 600 millones por la "mala gestión" del Gobierno de CC, que ha recaudado "mucho más de lo que ha gastado". Por ello, ha pedido a Pedro Sánchez, como así hizo el Gobierno de Rajoy, que autorice la relajación de la regla de gasto para que en Canarias se pueda invertir ese superávit en los servicios básicos fundamentales.

En cuanto a la reunión de hoy, a la que seguirá el próximo lunes un encuentro del Comité de Dirección en Gran Canaria, Antona explicó que ha servido para hacer balance del curso político que acaba de terminar y para marcar las prioridades del nuevo curso para tener al partido "preparado y engrasado" para afrontar los retos que tiene por delante, no sólo las citas electorales.

Antona advirtió que en el nuevo curso el PP de Canarias será "más implacable" con el Gobierno en minoría de CC y "mucho más exigente" con el Gobierno de Sánchez, y celebró que también traiga noticias positivas como la renovación del REF, que va a ser un "trampolín" para el desarrollo de Canarias, o la reforma del Estatuto, que va a ser un instrumento "muy importante" para avanzar en el autogobierno y para afrontar los desafíos del archipiélago.

Respecto a las primarias, el líder popular indicó que ha finalizado un proceso de renovación del PP donde Canarias sale "muy bien parada" y se mostró satisfecho por la aportación de los populares canarios, que por primera vez tiene a un secretario ejecutivo en la Dirección Nacional en el área de Comunicación, así como en la dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso y en el Senado.

También hizo referencia a los últimos datos de la EPA, que dicen que en Canarias se han creado 58.000 nuevos puestos de trabajo en el último año. A este respecto, Asier Antona resaltó que ésta es "la mejor herencia" del PP con las islas. No obstante, admitió que no es suficiente porque Canarias sigue teniendo un 20% de tasa de desempleo, cinco puntos más que la media de nacional. Por eso pidió "reflexionar" y dar un "cambio radical" a las políticas que está desarrollando en este ámbito el Gobierno canario.

Por último, preguntado por la aprobación del Real Decreto de bonificación del 75% de las tarifas de transporte regular para los residentes, Asier Antona quiso dejar claro que el PSOE y el Gobierno de Sánchez "nos ha tomado el pelo". "Hoy asistimos a un carrusel de disparates; ya vamos por el tercer decreto y la realidad es que sigue existiendo la incertidumbre porque el Gobierno ha dejado que Canarias sea una prioridad y una cuestión de Estado como sí lo fue bajo el mandato de Rajoy".