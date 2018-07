Briganty justifica su incomparecencia en el juicio del 'caso Eólico' en "no" querer "intoxicar" la elección del jurado

Publicado 15/06/2018 13:02:39 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado acusado en el 'caso Eólico' Alfredo Briganty ha manifestado este viernes que no asistió el pasado miércoles, cuando debería haber empezado el juicio por este proceso, para "no intoxicar" la elección del jurado, ya que se había quedado sin letrado y era él mismo quien iba a ejercer su propia defensa.

"A parte de eso no vine porque sinceramente pensé que el magistrado presidente iba a demorar el juicio como consecuencia de que la semana pasada me quedé sin abogado --renuncia de Álvaro Campanario--", apostilló en declaraciones a los medios.

Añadió que también creyó que el fiscal Anticorrupción, Luis Del Río, iba a haber aceptado la petición suya de un mes para poder "estudiar en profundidad el sumario" porque admitió que para él en una semana "no es nada sencillo" poder autodefenderse.

Briganty fue detenido este jueves en Marbella (Málaga), después de que el pasado miércoles, 13 de junio, el juez titular en el caso, Pedro Herrera, tramitara una orden de búsqueda y captura del abogado con el fin de iniciar este procedimiento.

Así, al presentarse este viernes ante el juez, Briganty ha señalado que le ha manifestado que "no" está en rebeldía, que "no" lo ha estado "nunca" porque "no" es persona rebelde, si bien calificó la orden de búsqueda y captura de "absolutamente sorprendente e inusual".

Además le ha indicado que "estaba a la espera" de los escritos del magistrado previamente a que dictara la orden de detención, asegurando que existen escritos "anteriores al 13 de junio", el día 12 de junio donde, dijo, expone que "no" va a presentarse por motivos "ineludibles".

En relación a la propuesta de sanción, también expuesta el 13 de junio, de 18.000 euros, apuntó que la recurrirá porque, en su opinión, su señoría "no tiene razón".

Asimismo ha negado que su no presencia el miércoles fuera el motivo de suspensión del juicio porque, aseguró, que existe doctrina del juez Salvador Alba en el que se dice que "cuando hay un abogado, que a su vez es acusado, puede intoxicar la constitución del jurado", asegurando que habló con una compañera que está en Sala y le dijo que si él estaba "iba a impugnar el jurado".

NIEGA QUE SEA UNA MANIOBRA

Cuestionado si su no presencia el pasado miércoles en la apertura del juicio responde a una maniobra, dijo que "aquí, en esta tierra, casi todo parece ser una maniobra, debe ser por el tema de los barcos y el muelle", para negar seguidamente de que se trate de una maniobra porque el "dato objetivo" es que se quedó sin abogado, afirmó, el 4 de junio.

Respecto a las recusaciones que su exabogado Álvaro Campanario realizó al magistrado que preside el proceso, Pedro Herrera, indicó que "se le recusó un par de veces pero él sigue".

Briganty ha incidido en que lo que quiere es que "se sepa la verdad" porque, aseguró, que se van a quedar "muy sorprendido". Al ser cuestionado por quién falta en el banquillo de los acusados dijo "se enterarán al final".

Finalmente en relación a su defensa indicó que ha llamado a dos compañeros de Gran Canaria para ver si pueden porque seguramente "no" va a poder estar todos los días, si bien este viernes estará representado por un compañero del despacho en Madrid --Ramón Ramos Valdés--. Todo ello para agregar que su estrategia de defensa "es defender la verdad" que, matizó, es su "inocencia".

El juicio por el 'caso Eólico' tendría que haber comenzado el miércoles, 13 de junio, después de casi 14 años, ya que este es un proceso en el que se pretende conocer una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica con información privilegiada del Gobierno de Canarias, previa a la publicación del concurso que para ello se convocó en 2004. Además está considerado como el 'primer megaproceso' por presunta corrupción política que se abrió en el archipiélago en la pasada década y que suscitó un gran revuelo social.