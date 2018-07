Canarias adquirirá antivirales para cubrir hasta el 20 por ciento de la población si hubiese gripe aviar

Actualizado 27/01/2006 17:01:53 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, anunció hoy que el Ejecutivo, siguiendo recomendaciones de la OMS, se ha comprometido a la adquisición de productos de protección antivirales con el fin de poder tratar al 20 por ciento de la población en el caso de que se desatara una crisis de gripe aviar en el archipiélago.

La consejera hizo estas manifestaciones esta mañana en comisión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de CC, Flora Marrero, quien pidió conocer las medidas de prevención que ha diseñado la Consejería de Sanidad para hacer frente a esta enfermedad.

María del Mar Julios explicó que, si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa catalogando esta enfermedad en fase 3 de alerta en relación a una posible pandemia, y que todavía nadie ha demostrado que puede ser contagiada entre humanos, Canarias cuenta con un plan autonómico que data del año pasado y sigue las recomendaciones de la OMS.

"Nuestro plan, junto al de Asturias, Cantabria y Extremadura, consiste en organizar y coordinar a la Comunidad Autónoma si se produce la pandemia y cuenta con un comité interdepartamental, un comité específicamente sanitario para toda Canarias y comités operativos en cada isla, a los que se incorporarían cabildos y ayuntamientos. " Flora Marrero destacó la importancia de trabajar con el Ministerio de Sanidad e indicó que a pesar de que Canarias no está en zona de riesgo "nos preocupa que en un mundo globalizado el Gobierno de Canarias no disponga de información suficiente de las personas que sí van a estas zonas, con el objeto de tranquilizar a la población". Marrero se quejó también de que en la página web del Ministerio gripeaviar.es no aparece el archipiélago.

Julios informó que ya ha trasladado al Ministerio esta ausencia a raíz de un informe que presentó sobre la gripe y en el que tampoco aparecían las islas.