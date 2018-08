Canarias modifica las ayudas al REA asegurando que "no" tiene por qué repercutir en la cesta de la compra

Publicado 19/07/2018 16:13:23 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha presentado este jueves las modificaciones de las ayudas al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) asegurando que "no" tiene por qué repercutir en la cesta de la compra.

Ortega ha defendido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la ayuda del REA "compensa una parte" del producto, por lo que apuntó que "no es cierto" que se tenga que trasladar el porcentaje que se baja en la ayuda en una subida del precio del producto.

"No tiene que haber una vinculación de la ayuda con la cesta de la compra (...). No tiene por qué repercutir --en la cesta de la compra--, no digo que no repercuta (...). El REA no compensa todos los productos de la cesta de la compra", apostilló.

Ortega explicó que se ha tomado esta decisión después de que el 13 de junio se reuniera la comisión del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) en la que se propuso una modificación al POSEI para el REA en 2019, propuesta que se ha aprobado en Consejo de Gobierno.

El consejero especificó que la propuesta recoge ayudas para el sector ganadero que contempla un aumento del balance de los cereales de alimentación animal que pasará de los 220.000 actuales a los 240.000 toneladas, para lo que se ha bajado la ayuda de 100 euros a 92 euros toneladas.

Asimismo, se aumentó el balance de paja al pasar de 33.000 toneladas a 37.000, para lo que se tuvo que reducir la ayuda de 72 a 65 euros tonelada; al igual que se incrementó el balance de alfalfa y raigrás que pasará de las 53.000 toneladas a las 63.000 gracias al mantenimiento de la ayuda de 72 euros tonelada.

Sin embargo, para ello Ortega puntualizó que debido a que la ficha financiera "no es ampliable", entre otras cuestiones, ha sido necesario reducir la ayuda en los productos que compiten principalmente con la ganadería local, tales como son la leche líquida (-50%), el queso amarillo (-25%) y el ovino fresco y el pollo (-15%).