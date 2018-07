Canarias pide saber los recursos del Estado para atender a los inmigrantes tras el cierre del CIE de Fuerteventura

Publicado 21/06/2018 11:21:52 CET

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conocer los recursos con los que cuenta el Estado para atender a los inmigrantes que lleguen a las islas tras el cierre del Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Fuerteventura, de manera que el Ejecutivo regional pueda complementarlos y ofrecerles una atención "digna".

"En primer lugar me alegro de que se tome una decisión que redunda en la mejor gestión de los recursos públicos porque se estaba invirtiendo un dinero y no se sabía bien para qué. Ahora, sí es cierto que he pedido una reunión con Sánchez porque me gustaría tener claro cuáles son los recursos de los que dispone el Estado en el caso de que empiecen a venir inmigrantes, como está empezando a ocurrir", dijo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo hizo especial hincapié en que se está hablando de personas y que el Gobierno de Canarias tiene que saber los recursos del Ejecutivo central para poder complementarlos desde el archipiélago y que atienda de manera adecuada a los inmigrantes.

De esta forma, el presidente recordó que han llegado varias pateras a las islas durante los últimos días y que tan sólo en una de ellas llegaron 30 menores de edad.

"Por lo tanto --matizó--, tenemos que estar preparados y tener el mapa de recursos en todas las islas para poder saber con qué recursos contamos y saber si tenemos que poner más o no. El Estado tendrá que tomar la decisión, pero lo que yo digo es que lo hagamos de forma conjunta".

Finalmente, Clavijo insistió en que en las pateras vienen personas, "no cajas de mercancías", por lo que aseveró que deben tener un trato digno y adecuado a una sociedad "en la que a nosotros nos gusta vivir".