Casado aboga por una Dirección Nacional del PP que siga apoyando a Canarias

Publicado 29/06/2018 18:43:41 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, ha abogado por una Dirección Nacional del partido que continúe apoyando a las islas Canarias en los temas que afectan al archipiélago.

"Esta tierra necesita el apoyo de la Dirección que salga del próximo congreso. Tiene que estar con una buena representación y con la ambición de ganar las próximas elecciones, tanto municipales como a los cabildos y las autonómicas", dijo tras un encuentro con afiliados en Las Palmas de Gran Canaria.

Casado entendió que el PP de Canarias es el mejor partido para representar al archipiélago en Madrid y, de hecho, dijo, "lo ha sido". "Todas las reivindicaciones en esta legislatura --comentó-- han partido con la generosidad y la lealtad de un partido que ha querido que los intereses de los isleños tenga cabida en los PGE y en las actuaciones que hemos desarrollado".

Asimismo, hizo especial hincapié en que los populares seguirán reivindicando el tratamiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y los temas que afectan al transporte, la energía o el turismo. "En definitiva, es lo que necesita esta tierra para mejorar los datos de empleo, las inversiones y los datos de turismo", señaló.

Por su parte, el candidato dice que ha venido a Canarias a ofrece un proyecto "de todos" y donde "todo el mundo cabe".

"En mi candidatura --insistió-- el resto de candidatos tienen su sitio para caminar juntos pero también para cambiar algunas cosas. Es compatible decir que si gano yo no pierde nadie pero también decir que pase lo que pase cuando haya pasado el congreso tenemos que forjar un partido unido y fuerte porque, si no, no ganaremos las próximas elecciones".